Wirtschaftsweise: Einbruch im aktuellen Lockdown weniger stark

Auch wenn sich der aktuelle Lockdown in Deutschland ähnlich streng anfühlt wie im Frühjahr, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm rechnet nicht mit einem so starken wirtschaftlichen Einbruch wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg sagte dem BR, die aktuell betroffenen Branchen – also Einzelhandel und Gastronomie – trügen weniger zur Bruttowertschöpfung bei. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sei es deutlich wichtiger, dass die Industrie dieses Mal nicht betroffen sei. Der Außenhandel mit China, den USA und auch innerhalb der Europäischen Union laufe gut, so Grimm.

Maximal minus ein Prozent bei wirtschaftlicher Entwicklung

Grimms Einschätzung zufolge kommt es in den Monaten Dezember und Januar zu einem Minus bei der wirtschaftlichen Entwicklung von 0,5 bis maximal ein Prozent. Auf diese Einschätzung hätten sich die Mitglieder im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verständigt. In den Rat der sogenannten "Wirtschaftsweisen" war die Nürnberger Professorin im April berufen worden.

Keine Umsatzerstattung für Einzelhandel

Grimm sprach sich im Interview mit der Bayern2-Regionalzeit dagegen aus, dem Einzelhandel – ähnlich wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe – die Umsatzeinbußen zu einem großen Teil zu ersetzen. Diese Forderung hatte der Handelsverband Deutschland gestellt. Die Bundesregierung will dem Einzelhandel stattdessen mit pauschalen Überbrückungshilfen unter die Arme greifen. Das sei zielführender, so Grimm, mit staatlichem Geld müsse sehr maßvoll umgegangen werden. "Wir wissen nicht, wie lange uns die Pandemie noch in Schach halten wird", so die Wirtschaftsweise.

Menschen wieder mitnehmen

Im kommenden Jahr ist es laut Grimm wichtig, Menschen wieder mitzunehmen, die Schwierigkeiten hatten, sich mit der Pandemie zu arrangieren. Dies seien zum Beispiel Menschen, die über wenig Wohnraum verfügten oder von Arbeitslosigkeit bedroht seien, so Grimm. Sie müssten die Möglichkeit bekommen, wieder gesellschaftlichen Anschluss zu finden.