Wirtschaftsweise: Corona-Einbruch nicht so stark wie befürchtet

Die sogenannten "Wirtschaftsweisen" sehen zwar noch Risiken und die Corona-Krise nicht als bewältigt, dennoch hoben sie jetzt ihre Prognosen an. Der Sachverständigenrat erwartet in diesem Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,1 Prozent. Das erklärten die fünf Ökonomen in ihrem neuen Gutachten für die Bundesregierung. Im Frühjahr waren sie noch von einem Minus von 6,5 Prozent ausgegangen.

2021 deutliches Wachstum erwartet - wenn Corona unter Kontrolle ist

Im nächsten Jahr trauen die Sachverständigen der deutschen Konjunktur wieder ein deutliches Wachstum zu. Die Wirtschaftsleistung werde dann um 3,7 Prozent zulegen, prognostizieren sie.

Die Ökonomen gehen davon aus, dass mit dem derzeitigen Teil-Lockdown das Infektionsgeschehen weitgehend unter Kontrolle gehalten werden kann. Sollte es jedoch zu massiven Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität wie im Frühjahr kommen, dürfte die Rezession 2020 stärker und die Konjunkturbelebung 2021 schwächer ausfallen als derzeit angenommen. Die Weisen rechnen damit, "dass die Wirtschaftsleistung insgesamt über den Winter stagniert".

Viele Firmenpleiten im nächsten Jahr

Einen kräftigen Rückschlag für das exportorientierte Deutschland könnte es geben, sollte die heimische Industrie wie im Frühjahr erneut unter Druck geraten. "Je mehr Länder in einen zweiten Shutdown gehen, desto wahrscheinlicher sind erneute Störungen der Lieferketten und Auftragsrückgänge." Anfang 2021 erwarten die Ökonomen einen Anstieg bei den Firmenpleiten.