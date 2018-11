Wirtschaftswachstum: Wirtschaftsweise werden pessimistisch

Die großen bayerischen Autobauer BMW und Audi kämpfen seit Sommer mit enormen Problemen in der Produktion. Ein Grund: die Umstellung auf das strenge Abgasprüfsystem WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Im Sommer produzierte Audi zahlreiche Autos auf Halde. Nachdem WLTP in Kraft getreten war, standen die Bänder zeitweise still. Deshalb sind die Betriebsferien verlängert worden. Die Auswirkungen sind auch bei den Gewinnen spürbar. Jüngst legten Audi und auch BMW miserable Quartalsbilanzen vor.

Wirtschaftsweise prognostizieren langsameres Wirtschaftswachstum

Diese Zahlen geben auch den fünf Wirtschaftsweisen zu denken. Die Ökonomen sagen ein schwächeres Wirtschaftswachstum voraus als zunächst erwartet. Die Werte liegen sogar deutlich unter den erst kürzlich von der Bundesregierung nach unten korrigierten Prognosen: Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 1,6 Prozent und 2019 nur noch um 1,5 Prozent steigen.

Gefahren: Brexit, Handelkrieg mit den USA, Eurokrise

Exporte sind für Deutschland enorm wichtig. Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, warnte daher vor politischen Unsicherheiten wie dem Brexit und einer drohenden zweiten Eurokrise wegen der Finanzpolitik in Italien. Hinzu komme der ungelöste Handelskonflikt mit den USA. Die Erwartung, dass die USA mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus nun weniger protektionistisch agieren könnten, nannte der Wirtschaftsweise Volker Wieland "naiv". "Wir können nur hoffen, dass das uns nicht trifft", ergänzte Wieland zur Möglichkeit, dass weitere US-Handelsbeschränkungen auch auf die EU zielen könnten. Es sind Risiken, die bleiben.

Auch Angela Merkel sieht Risiken

Das glaubt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In großen Teilen folgt sie dem Bericht und sagte, es gebe derzeit "einige Irritationen" im Hinblick auf schwelende Handelskonflikte. Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) dagegen übt Kritik am Bericht der Ökonomen. "Die Auffassung, dass sich Wirtschaftspolitik allein auf die Schaffung von Rahmenbedingungen beschränken soll, also die ausnahmslose Ablehnung einer aktiven Industriepolitik, teile ich ausdrücklich nicht", sagte Altmaier.

Steuerwettbewerb annehmen und Soli abschaffen

Und dann machten die Wirtschaftsweisen noch das, was sie eigentlich nicht machen sollen. Sie gaben eine konkrete politische Empfehlung: Der Solidaritätszuschlag solle abgeschafft werden. Die Top-Ökonomen verwiesen dabei auf einen verschärften internationalen Steuerwettbewerb. Diesen müsse die Bundesregierung annehmen und den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen. Laut Koallitionsvertrag soll der Soli für rund 90 Prozent der Zahler abgeschafft werden.

Fazit: Wachstum nimmt ab

Insgesamt halten die Wirtschaftsexperten fest: Die Zeichen stehen keineswegs auf Abschwung, wohl aber nehme das Wachstums-Tempo ab. Die außenpolitischen Risiken bleiben. Die Probleme der Automobilindustrie seien aber rein temporär. Allerdings sei das zunächst nicht mehr als eine Annahme. Deutschlands Autokonzerne bleiben stärkster Wirtschaftsmotor. Aber der Motor stockt demnach, solange die großen Problembereiche ungelöst sind.