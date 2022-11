Wirtschaftsverbände und Arbeitsagentur für Fachkräftegesetz

Fragt man Firmen nach ihren Problemen, dann wird von vielen der Mangel an Arbeitskräften sogar an erster Stelle genannt. Langzeitarbeitslose durch Qualifikation zu gewinnen oder mehr Frauen durch weniger Teilzeit reicht nach Meinung der bayerischen Wirtschaft nicht. Wenn die Babyboomer demnächst in Rente gehen, dürfte die Personallücke noch größer werden.

Ein Baustein, um sie zu schließen, ist für die bayerische Wirtschaft die Einwanderung von Fachkräften auch aus Drittstaaten außerhalb der EU. Hier stützt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) die Bundesregierung in ihrem Vorhaben. Zuwanderung sollte sich am Bedarf des Arbeitsmarktes orientieren. Verbessert werden sollte vor allem die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen.

vbw: Fachkräftemangel wird zunehmen

Weiter regt die bayerische Wirtschaft an, die Aufnahme auch dem Ermessen der Betriebe zu überlassen und zwar losgelöst von formalen Nachweisen zu Qualifikation und Sprachkenntnissen. Die vbw geht davon aus, dass der Fach- und Arbeitskräftemangel zunehmen wird.

Es könne dazu kommen, dass es eine erhöhte Arbeitslosigkeit und gleichzeitig fehlende Fachkräfte geben werde, weil bestimmte Qualifikationen nicht genügend vorhanden seien, sagte der vbw-Präsident Wolfram Hatz vergangene Woche. Die Autoindustrie zum Beispiel brauche für E-Autos weniger und andere Teile von den Zulieferern, sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Trotz Umschulungen werde ein Teil der Beschäftigten sich in andere Branchen oder Regionen Arbeit suchen müssen oder arbeitslos werden.

Bundesagentur für Arbeit: Fachkräftemangel nur mit Einwanderung lösbar

Auch für die Bundesagentur für Arbeit kann der Bedarf allein nur mit inländischen Kräften nicht mehr gedeckt werden. Deutschland braucht 400.000 zusätzliche Kräfte im Jahr, erklärt die Chefin der Nürnberger Behörde Andrea Nahles. Wirtschaft und Bundesagentur seien sich da in vielen Forderungen einig.

Zudem müssten Abschlüsse schneller anerkannt werden. Den Interessenten teure Sprachkurse im Ausland aufzubürden hält die frühere SPD Politikerin nicht für zielführend. Die Sprache könne man wirklich auch viel besser lernen hier in Deutschland, erklärte Nahles vor kurzem auf einer Veranstaltung der bayerischen Wirtschaft.

Weiter wies sie darauf hin, dass nicht wenige Fachkräfte gerade aus Drittstaaten nach Erfahrungen der Agenturen Deutschland enttäuscht wieder verlassen würden. "Wir tun uns echt schwer, Leute hier zu halten, weil wir die Integration in unsere Gesellschaft und auch zum Beispiel Familienzusammenführung sehr schlecht organisieren", sagt Nahles. Es kämen eben Menschen und nicht nur Fachkräfte.

Gute Arbeitsmarktlage, trotzdem Fachkräftemangel

Die Statistiken zeigen, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt gut entwickelt trotz noch immer vorhandener Corona-Pandemie, der Energiekrise und der hohen Inflation. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kontinuierlich gewachsen. Zu Beginn der Corona-Krise gab es zunächst eine Pause in dieser positiven Entwicklung. Auch die Arbeitslosenquote sank in den vergangenen Jahren stetig ab. Wegen dieser positiven Lage am Arbeitsmarkt fällt es manchen Branchen schwer, geeignetes Personal zu finden.

Manche Branchen besonders von Fachkräftemangel betroffen

In diesem Jahr verzeichnen deutsche Unternehmen mehr offene Stellen als in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Im Oktober dieses Jahren waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit deutschlandweit insgesamt 846.482 offene Stellen gemeldet. Das sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Besonders die Verkehr- und Logistikbranche sucht nach Personal. Auch im Sektor der Verkaufsberufe, wie der Einzelhandel, in den medizinischen Gesundheitsberufen, zum Beispiel im Bereich der Pflege, sowie in zahlreiche Handwerksberufe fehlen Fachkräfte.

Der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, hatte bereits im Juli gesagt, dass ihm der Fachkräftemangel Sorgen bereite. Um die Lage im Handwerk zu verbessern, müsse mehr in die berufliche Ausbildung investiert werden, auch sollten insbesondere mehr junge Frauen in Handwerksberufen ausgebildet werden.