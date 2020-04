Wirtschaftsprüfer entlasten Wirecard – zumindest teilweise

Es ist ein Bericht, der eigentlich Klarheit darüber schaffen sollte, ob etwas dran ist an den Vorwürfen gegenüber Wirecard, dass einige Bilanzen nicht stimmen. Aus der Sicht von Wirecard schafft das der am Morgen vorgelegte Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Zahlreiche Anleger allerdings straften ihn mit dem Verkauf der Aktien ab, sodass der Kurs deutlich in die Knie ging.

Mehrmals war der Bericht der Wirtschaftsprüfer von KPMG verschoben worden, seit Oktober 2019 hatten sie sich um Aufklärung bemüht. Heute früh war es dann soweit. Aus der Sicht von Wirecard entlastet das Papier die Bilanzen für drei zurückliegenden Jahre. Sie müssten deshalb auch nicht korrigiert werden. Es gebe keine "belastenden Belege" für den Vorwurf der Bilanzmanipulation heißt es dort.

"Kein weiterer Aufklärungsbedarf in Singapur"

Bei den Geschäften und Transaktionen in Singapur - die immer wieder von kritischen Medien beleuchtet worden waren - gebe es keinen weiteren Aufklärungsbedarf, heißt es in dem Bericht, den Wirecard auch online gestellt hat.

Mit Blick auf die umstrittene Firmenübernahme in Indien haben die Prüfer festgestellt, dass sich keine Beziehungen zwischen dem Wirecard-Management und dem Firmenverkäufer feststellen lassen.

KPMG konnte nicht alle Daten auswerten

Allerdings konnte KPMG nicht alle Daten vollständig auswerten und damit auch nicht alle Vorwürfe der Bilanzmanipulation aus der Welt schaffen. In dem Untersuchungsbericht hieß es beispielsweise, KPMG könne im Bereich des sogenannten Drittpartnergeschäfts - In vielen Ländern verfügt Wirecard über keine eigene Lizenz und ist auf Geschäftspartner angewiesen - keine Aussage darüber treffen, ob bestimmte Umsatzerlöse existierten und der Höhe nach korrekt seien. Grund dafür sei, dass sich notwendige Unterlagen im Besitz der Dritt-Partner befänden und deren Bereitschaft gefehlt habe, an der Prüfung mitzuarbeiten. Mehr als 200 Millionen Datensätze müssten in dem Zusammenhang noch analysiert werden.

Auch bei Tätigkeiten in Indien, insbesondere der Übernahme des Payment-Geschäfts einer dort ansässigen Unternehmensgruppe, blieben Fragen offen. Der hinter dem Verkäufer stehende wirtschaftliche Berechtigte habe anhand von öffentlichen Registern nicht verifiziert werden können.

Die Wirtschaftsprüfer hätten allerdings keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass an dem Verkäufer Mitglieder des Wirecard-Managements beteiligt gewesen seien, wie Wirecard dazu erklärte.

Darüber hinaus habe KPMG bei Wirecard Schwächen bei der Dokumentation und Organisation festgestellt. Das werde aber gerade schon verbessert, heißt es dazu bei Wirecard.

Bilanz-Pressekonferenz von Wirecard verschoben

Allerdings sind nun wieder die Wirtschaftsprüfer von EY am Zug, die den Münchener Finanzdienstleister bislang beraten und dessen Bilanzen testiert hatten; deshalb wird die aktuelle Bilanz-Pressekonferenz, die eigentlich für kommenden Donnerstag geplant war, auf unbestimmte Zeit verschoben.