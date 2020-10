12.10.2020, 11:51 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Ökonomen Milgrom und Wilson

Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson für ihre Forschung zur Auktionstheorie. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.