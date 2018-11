Wirtschaftsministerium will Energiewende voranbringen

Das mit Abstand wichtigste Thema sei die Energiewende; dazu soll eine neue Landesagentur für Energie und Klimaschutz entstehen, zusammen mit dem Umweltministerium. Außerdem sollen die Funklöcher auf dem flachen Land beseitigt werden.

EU genehmigt Förderprogramm

Es geht um gut 1.000 neue Funkmasten im Freistaat, für jeweils 200.000 Euro. Die EU hat das Förderprogramm kürzlich genehmigt; jetzt liegt es an den Bürgermeistern, ob sie Bedarf anmelden und die Zuschüsse abrufen. Die Rolle der Kommunen will Wirtschaftsminister Aiwanger auch bei der Energiewende stärken; die Erneuerbaren könnten auch durch Genossenschaften ausgebaut werden. Ob die großen Stromtrassen wirklich gebraucht werden, sei keineswegs sicher; für seine Pläne will er auch bei der Industrie werben:

„Dass auch die bayerische Wirtschaft sich hinter den Gedanken der eigenen Stromerzeugung in Bayern stellt; dass die Versorgungssicherheit für Bayern auch in der Wirtschaft so gesehen wird; lieber selber erzeugt als importiert.“ Hubert Aiwanger, Bayer. Wirtschaftsminister

Neues Aufgabenfeld

Ein neues Förderprogramm will Aiwanger auch für kleinere Wirtshäuser; außerdem für Bäcker und Metzger. Zuständig für die außenwirtschaftlichen Aktivitäten ist der neue Staatssekretär Roland Weigert; Aiwanger zur künftigen Arbeitsteilung:

„Also, wir wollen auf alle Fälle und auch ich persönlich sowohl im bayerischen Wirtshaus zu Hause sein, als auch mich mal in Shandong in China sehen lassen, also das muss man alles unter einen Hut bringen.“ Hubert Aiwanger, Bayer. Wirtschaftsminister

Dabei will Aiwanger pragmatisch vorgehen und sich auch mit anderen Ministerien vernetzen.