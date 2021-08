Wirtschaftskrimi: "Landnahme" von Sara Paretsky

Stadtteilversammlungen gehören nicht unbedingt zu den spannendsten Dingen des Lebens - denkt man erst einmal. Vorne auf der Bühne Vertreter der Stadtteil-Initiative, die die Pläne zur Aufschüttung des Seeufers in Chicago vorstellen, um einen neuen Strand zu gewinnen, im Publikum Anwohner. Und Privatermittlerin Victoria "Vic" Warshawski, die auf den unscheinbaren Veranstaltungen landet, weil ihre Patentochter mit jemandem von der Stadtteil-Initiative befreundet ist. Außerdem dabei - der mysteriöse Eigenbrötler und Störenfried Coop, von dem niemand etwas weiß, noch nicht einmal seinen kompletten Namen.

Geheime Pläne zur Umgestaltung des Parks tauchen auf

Und der Superintendent des Parks, nicht unbedingt ein Sympathieträger, umrahmt von gut gekleideten Investoren. Als Unterlagen vom Tisch fallen, kommen auch welche zum Vorschein, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Geheime Pläne zur Landgewinnung am Seeufer, erst einmal kein Stoff, mit dem sich ein Thriller von knapp 530 Seiten füllen lässt. Doch nach dem Verschwinden einer Person und zwei Leichen ist klar, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Sängerin verschwindet spurlos

Da ist einmal die ehemals erfolgreiche Sängerin Lydia Zamir. Vor einigen Jahren war sie Zeugin eines Massakers auf einem Musikfestival, bei dem ihr Freund und 16 weitere Menschen von einem Massenmörder erschossen wurden. Schwer traumatisiert lebt sie nun in dem Park, der umgestaltet werden soll, und klimpert, ohne zu reden, auf ihrem kleinen Plastikklavier Lieder vor sich hin.

Bis sie eines Tages spurlos verschwindet. Warshawski macht sich auf eigene Faust auf die Suche, einen Auftraggeber hat sie nicht.

"Es machte mich damals rasend, dass der Makro-Abschaum fast immer ungeschoren davonkam, die Macher in der Politik, die guten alten Seilschaften, die Broker und die Banker." V.I. Warshawski im Buch Landnahme von Sara Paretsky

Taffe Detektivin mit Sinn für Gerechtigkeit

Landnahme ist der zwanzigste Romanauftritt von V.I. Warshawski, einer Detektivin, die sich für die Armen und Schwachen einsetzt, die Gerechtigkeit will - und das macht, was eine Detektivin so macht: Im Umfeld der Opfer recherchieren, ihre Beziehungen zur Polizei spielen lassen.

Und ein Journalist darf im Warshawski-Kosmos natürlich auch nicht fehlen. Ihre Ermittlungsmethoden sind mitunter sehr direkt und taff. Lieber mit der Tür ins Haus fallen, als vorsichtig anklopfen scheint das Motto zu sein. Sie sucht Menschen auf, von denen sie Informationen haben will und konfrontiert sie mitunter so direkt mit ihren bisherigen Erkenntnissen, dass sie nur noch schlucken oder gleich das Telefon auflegen können.

Warshawski legt sich mit den Mächtigen an

Warshawski legt sich mit Investoren, Medienmogulen, Anwälten an und selbst die örtliche Polizei bekommt zu spüren, dass die Ermittlerin ihren eigenen Kopf hat. Die Suche nach der traumatisierten Musikerin, das Aufklären der Mordfälle und die Hintergründe der Landgewinnungspläne für das Seeufer führen Warshawski zu Farmen in Kansas und Minenbesitzern in Chile. Es geht um Land und Eigentum und sogar das politische System des ehemaligen chilenischen Machthabers Pinochet.

Landnahme – Wilde Mischung mit Knobelfaktor

Eine gut erzählte, aber wilde Mischung, die den Leser an manchen Stellen an seine Grenzen bringt, wenn er versucht, die einzelnen Handlungsstränge miteinander zu verknüpfen. Empfohlen sei der solide, über 500 Seiten starke Thriller deshalb vor allem Lesern, die nicht vor komplexen Zusammenhängen zurückschrecken und selbst ein "Detektiv-Gen" haben. Denn nur durch Kombinieren und Nachdenken lassen sich die einzelnen Fäden zusammenfügen. Und wer es bis zum Ende schafft, dem läuft beim emotionalen Schlussakkord vielleicht sogar ein kleiner Schauer über den Rücken.

Landnahme von Sara Paretsky, Argument Verlag mit Ariadne, 24 Euro