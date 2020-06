Wirtschaftskammern fordern Ausbau des Eisenbahnnetzes

Die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken und die Handwerkskammer für Mittelfranken fordern gemeinsam mit anderen Wirtschaftskammern den Neu- und Ausbau des Eisenbahnnetzes in den Abschnitten Frankfurt – Würzburg und Würzburg – Nürnberg. "Damit würde die Verbindung Nürnberg – Würzburg – Frankfurt endlich der gewohnten Schnelligkeit einer modernen ICE-Verbindung gerecht", so IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch.

Bahnstrecke: Überlastet und veraltet

Die Resolution ist an die Verkehrsminister des Bundes, der Länder Bayern und Hessen und den Vorstand der Deutschen Bahn AG gerichtet und bezieht sich auf aktuelle Studien. Diese zeigen auf, dass die Schienenachse Main-Donau bereits heute überlastet ist. "Eine für den Personen- wie Güterverkehr attraktive Schienenachse Frankfurt – Würzburg entlastet die Straßen in der Metropolregion Nürnberg. Und das entlastet das Handwerk, denn wir sind alternativlos auf den Straßen unterwegs zum Kunden", sagt Elmar Forster, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken. Darüber hinaus erfülle sie – vor allem im Streckenabschnitt zwischen Frankfurt und Nürnberg – nicht die Anforderungen moderner Schieneninfrastruktur. Die Streckenführung stammt in weiten Teilen aus dem 19. Jahrhundert, moderne ICE-Züge können sie deshalb nur mit stark gedrosselter Geschwindigkeit befahren.

Schneller und attraktiver

Laut der sogenannten Verkehrsverflechtungsprognose des Bundesverkehrsministeriums wird der Güterverkehr auf der Schiene bis 2030 um 38 Prozent zunehmen, der Personenverkehr um 19 Prozent. Deswegen fordern die Wirtschaftskammern die Politik mit Nachdruck dazu auf, hinreichende Infrastruktur-Kapazitäten für das steigende Güterverkehrsaufkommen zu schaffen. Zur optimalen Auslastung solle zudem das digitale "European Train Control System (ETCS)" eingeführt werden, ein Autopilot für die Schiene. Und die Stationen entlang der Strecke sollten in den geplanten "Deutschland-Takt 2030" integriert werden. Höhere Reisegeschwindigkeiten würden schließlich die Attraktivität der Wirtschaftsräume steigern.

Ausbau der regionalen Schienen

Neben den europaweiten Verbindungen durch die Umsteigemöglichkeiten am Knotenpunkt Nürnberg sei vor allem auch die bessere regionale Anbindung durch den Schienenpersonennahverkehr entscheidend. Deswegen fordern die Wirtschaftskammern in Bayern und Hessen, dass Engpass-Stellen beseitigt werden. Zum Beispiel soll ein drittes Gleis bei Siegelsdorf realisiert werden. Das würde den Spielraum für den Ausbau des S-Bahn-Netzes auf dem Sektor West Nürnberg – Neustadt/Aisch erheblich verbessern, so die Kammern.