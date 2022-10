Wirtschaftsexperte: "Putin versucht Europa zu spalten"

Hohe Energiepreise zu 80 Prozent für Rezession verantwortlich

Possoch: Wo liegt der Ursprung dieser Rezession? Sind wir in einem Wirtschaftskrieg mit Russland?

Fratzscher: Ich weiß nicht, ob wir in einem Wirtschaftskrieg mit Russland sind. Das würde ja bedeuten, dass es dort eine gewisse Symmetrie gibt. Das ist nicht so. Wir waren viel zu abhängig von russischem Gas und Öl. Über die Hälfte unseres Gases kam aus Russland, fast ein Drittel des Öls. Und das fließt jetzt nicht mehr. Heißt, wir müssen diese Energieträger irgendwo anders her besorgen, aus Norwegen, aus Belgien, aus den Niederlanden und aus anderen Ländern.

Und diese hohen Energiepreise sind für 80 Prozent dieser Rezession verantwortlich. Also ich würde nicht sagen, dass wir in einem Wirtschaftskrieg sind. Russland hat völlig völkerrechtswidrig ein Land überfallen, hat damit einen Krieg ausgelöst und liefert mittlerweile kein Gas mehr nach Europa oder fast kein Gas mehr. Und das ist eigentlich der Auslöser für diese Krise.

Ganz Europa von Wirtschaftskrise betroffen

Possoch: Ist aufgrund der von Ihnen beschriebenen Abhängigkeit die deutsche Wirtschaft besonders stakt betroffen?

Fratzscher: Von diesen hohen Energiepreisen sind alle Europäer betroffen. Es gibt Länder wie Österreich, die noch viel abhängiger von russischem Gas sind. Aber es stimmt, wir haben in Deutschland eine besonders hohe Abhängigkeit. Leider ist es so, dass wie innerhalb unserer Gesellschaft auch innerhalb Europas die schwächsten Mitglieder am stärksten betroffen sind.

Das sind vor allem zentralosteuropäische Länder, die nicht so tiefe Taschen haben, wo der Staat eben nicht so stark helfen kann. Diese haben nicht eine so resiliente Wirtschaft, wie wir das in Deutschland haben. Also es gibt niemanden in Europa, der von dieser Krise, von diesem Krieg nicht betroffen ist. Deutschland ist hart betroffen, aber das sind alle anderen eben auch.

Kann Putin Europa spalten?

Possoch: Könnte hierdurch auch der Zusammenhalt Europas auf die Probe gestellt werden?

Fratzscher: Ich befürchte genau das ist der Versuch Putins, Europa zu spalten. Und das sollten besonders allen voran wir Deutschen nicht zulassen. Aber das, was wir im Augenblick erleben, ist, dass Deutschland mal wieder einen Alleingang macht. So richtig es ist, Unternehmen und Menschen in dieser Krise bei den Gas- und Strompreisen zu unterstützen, so falsch ist es, das nur national und eben nicht auch europäisch zu denken.

Deshalb muss Deutschland sich hier stärker in Europa engagieren, gemeinsame Lösungen finden. Und das heißt auch, den Ärmsten oder den Schwächsten der europäischen Länder unter die Arme greifen, auch finanziell, damit dort auch die Unternehmen und die Menschen über die Runden kommen können.

Possoch: Das heißt, Deutschland handelt hier zu egoistisch?

Fratzscher: Es kann nicht sein - und das ist ein völlig gerechtfertigter Vorwurf anderer Europäer - dass die deutsche Bundesregierung die deutschen Unternehmen viel stärker unterstützt, die Preise stärker reduziert und an deutsche Unternehmen mehr Subventionen zahlt, um dadurch den deutschen Unternehmen wiederum einen Wettbewerbsvorteil gegenüber französischen, gegenüber italienischen, gegenüber polnischen Unternehmen zu geben.

Dadurch wird dann eigentlich eine Schieflage und eben auch ein Konflikt innerhalb Europas ausgelöst. Das darf die Bundesregierung nicht zulassen. Deshalb muss sie sich stärker in Europa engagieren. Nochmal, das heißt nicht, dass die Bundesregierung weniger Hilfen zahlen sollte, sondern dass die Bundesregierung stärker Verantwortung für Europa übernehmen sollte.

Europa braucht wirtschaftlich faire Bedingungen

Possoch: Wie sollte die Politik ihrer Meinung nach also handeln?

Fratzscher: Es ist die Aufgabe der Politik zu sagen, dass wir hier ein "Level Playing Field" brauchen. Wir brauchen faire Bedingungen. Stellen Sie sich vor, man würde sagen, jetzt gehen die gesamten Hilfen, die die Bundesregierung macht, nach Nordrhein-Westfalen und Bayern und die anderen Bundesländer kriegen nichts. Das wäre dann zwar toll für die Unternehmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Aber das geht doch nicht den anderen Unternehmen in anderen Bundesländern gegenüber. Und so müssen wir auch über Europa denken.

Wir haben einen Binnenmarkt, einen einheitlichen Markt, wo die Wettbewerbsbedingungen gleich sein müssen. Und das ist eben nicht mehr gewährleistet, wenn hier eine so große Schieflage entsteht, weil irgendeine Regierung deutlich stärker helfen kann als andere.