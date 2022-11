Wirtschaftsbeziehungen zu China: Bayern zieht rote Linie

Die Flughäfen, die Messestandorte oder die sechs bayerischen Binnenhäfen: Für die zentralen Punkte und kritischen Infrastrukturen der bayerischen Wirtschaft hat die Staatsregierung bereits letzte Woche jegliche fremde - und damit auch chinesische - Beteiligung ausgeschlossen. Eine klare rote Linie also.

Staatsregierung schließt chinesische Beteiligung an Infrastruktur aus

Die Infrastrukturen, so Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), seien die Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft und "Lebensadern der Wirtschaft". Es sei eine der Kernaufgaben des Staates, diese sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. Auch der Ausbau des Mobilfunknetzes gehört zur Infrastruktur. Zuständig ist hier jedoch der Bund. In der 5G-Technologie spielt der chinesische Kommunikations-Konzern "Huawei" eine führende Rolle.

Doch in letzter Zeit mehren sich die Sorgen, das Engagement könnte auch chinesischer Spionage oder gar Sabotage Tür und Tor öffnen. So meint der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Konstantin von Notz: "Es müsse nun allen klar sein, dass man sich Diktaturen mit imperialistischer Grundhaltung nicht wirtschaftlich ausliefern sollte, um nicht erpressbar zu sein."

Tatsächlich behält sich die Bundesregierung rechtliche Einschränkungen bei der Zusammenarbeit mit "Huawei" vor. Der Experte Stefan Geiger vom Chinaforum Bayern, das Menschen und Unternehmen aus China und Bayern vernetzen will, glaubt: "Huawei ist 'raus aus dem Geschäft".

Hunderte chinesische Firmen in Bayern aktiv

Anders sieht die Situationen bei der Ansiedlung chinesischer Firmen und Investoren in weiteren bayerischen Wirtschaftszweigen aus. Seit Jahren ist China eines der drei wichtigsten Herkunftsländer für ausländische Investitionen im Freistaat. Bis jetzt haben sich rund 450 chinesische Unternehmen in Bayern niedergelassen, darunter viele große High-Tech Unternehmen. Einige Beispiele sind:

Der Tech-Riese Huawei. Er wurde 1987 gegründet, macht rund 116 Milliarden Euro Umsatz mit 197.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Huawei seit 2001 mit 1.900 Angestellten an 18 Standorten vertreten. Der Konzern zählt weltweit zu den forschungsstärksten Unternehmen und ist ein wichtiger Player bei der bundesweiten Digitalisierung.

Der Online-Händler Alibaba. Er wurde 1999 vom ehemaligen Englischlehrer Jack Ma gegründet, der mit einem Vermögen von 30 Milliarden Dollar zu den reichsten Chinesen der Welt gehört. Er ermöglicht Marktzugang für europäische Kunden nach Asien. Auch der FC Bayern ist hier mit seinem "Mia san Mia"-Shop vertreten.

Der Maschinenbauer Weichai ist 20 Jahre alt, beschäftigt 50.000 Mitarbeiter weltweit und zählt mit 17 Milliarden Euro Umsatz zu den zehn größten Automobilzulieferern der Welt. Er hält unter anderem 70 Prozent der Anteile an Linde Hydraulics in Aschaffenburg.

Europazentrale von chinesischem Autobauer in München

Einer der größten chinesischen Autobauer mit 60.000 Mitarbeitern weltweit, Great Wall Motors (GWM), hat in München seine Europazentrale eröffnet. Das Ziel "300 Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt" konnte das Unternehmen noch nicht einhalten. Derzeit sind es 150 Mitarbeiter. Aber "politischen Gegenwind verspürt die Firma seit den Diskussionen um den Hamburger Hafen nicht" sagt Unternehmenssprecher Philipp Kemmler. Im Gegenteil. GWM hat ein Joint Venture mit BMW und baut für die Münchner Marke den E-Mini in China. Auch Produktionsstätten in Europa sind geplant. Dieses Jahr will GWM hier das erste vollelektrische Modell und einen Hybrid-SUV auf die Straße bringen und nächstes Jahr das Händlernetz erweitern.

Branchen, die technologisch und strategisch interessant sind

Die Branchenschwerpunkte chinesischer Investitionen in Bayern sind: Automobilzulieferung, Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik und Sensorik, Medizintechnik. Kurz gesagt: Alles, was technologisch und strategisch interessant ist. "Seit ein paar Jahren sind es vermehrt große Unternehmen, die aus China nach Bayern kommen, vor allem aus dem Sektor Elektromobilität. Auch investieren chinesische Firmen vermehrt in Forschung und Entwicklung in Bayern sowie in den Aufbau von Produktionskapazitäten", so ein Sprecher des bayerischen Wirtschaftsministeriums.

Chinesischer Ein- und Ausstieg bei Lichthersteller

Auch der Leuchtenhersteller "Ledvance" war zeitweise chinesisch. 2017 wurde das Tochterunternehmen des Osram-Konzerns vom chinesischen Unternehmen MLS übernommen. Es folgte die Schließung des Standorts Augsburg mit dem Verlust von 700 Arbeitsplätzen. Der Standort Eichstätt konnte dagegen gerettet werden - zunächst. Der Betriebsratsvorsitzende Hubert Roßkopf war froh, dass nicht ein Finanzinvestor übernahm, sondern ein Unternehmen, das ebenfalls Lampen produziert. Doch 2020 stieg das chinesische Unternehmen bereits wieder aus, weil es die Produktion ganz nach Asien verlagern wollte.

"Jahrelang zu blauäugig"

Der Arbeitnehmervertreter und Maschinenbaumeister Roßkopf sieht darin auch eine politische Entscheidung Chinas, um den europäischen Markt zu schwächen. Umgekehrt lässt China meistens nur eine ausländische Beteiligung von maximal 49 Prozent zu. 51 Prozent müssen in chinesischer Hand bleiben. "Wir in Deutschland sind jahrelang zu blauäugig herangegangen und haben da keine klaren Grenzen gesetzt."

Heute heißt der Lampenhersteller "Aurora" und produziert unter anderem Innovationen wie keimreduzierende Lichter für Aufzüge oder Fitnessstudios. Der Private-Equity-Anbieter "Callista" ist als Kapitalgeber eingesprungen. Was bleibt, ist die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten. Eine LED-Lampe hat bis zu 50 Elektronikbauteile, von denen die meisten aus China kommen. Doch der Nachschub stockt – wegen der restriktiven chinesischen Coronapolitik. Und wegen der Logistikprobleme in Folge des Kriegs in der Ukraine.

Oberpfälzer Autozulieferer zufrieden mit chinesischen Investoren

Eine strategische Entscheidung fällte der Autozulieferer "Grammer" aus Amberg in der Oberpfalz. Die Firma machte das chinesische Unternehmen "Ningbo Jifeng" zum Mehrheitsaktionär. Mit Erfolg, wie eine Unternehmenssprecherin erläutert: "Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit." Interkulturelle Grenzen seien kein Hindernis. Der chinesische Investor half mit 20 Millionen Euro über die Coronazeit hinweg. "Grammer" hat jetzt außerdem eine neue Konzernzentrale für 40 Millionen Euro. Die Entwicklung sei positiv.

China will bis 2025 aufschließen

"Chinesische Direktinvestitionen in Bayern und Deutschland sind überdurchschnittlich stark an Industrieunternehmen interessiert, die technologisch führend sind. China will möglichst rasch bis 2025 zu den entwickelten Ländern aufschließen." So lautet eine Erkenntnis der Studie von Johann Weiß vom Prognos-Institut aus dem Jahr 2020, erstellt für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die Investitionstätigkeit Chinas in Deutschland und Bayern hat bis 2016 tatsächlich sehr dynamisch zugelegt. Danach sei sie aber wieder zurückgegangen.

Zum einen lag das an der neuen politischen Ausrichtung Chinas. So wurden Investitionen beispielsweise in Sportclubs oder Filmprojekte als "frivol" eingestuft. Zum anderen wurden auch von europäischer oder deutscher Seite die Rahmenbedingungen für ausländische Direktinvestitionen aus China verschärft. Mit der Investitionsprüfung steht der deutschen Politik mittlerweile ein Werkzeug zur Verfügung, um Übernahmen in strategisch wichtigen Bereichen einzuschränken. Ab 25 Prozent Beteiligung wird geprüft, bei sicherheitsrelevanten Bereichen schon ab zehn Prozent. Doch Johann Weiß bilanziert:

"Grundsätzlich überwiegen sowohl aus unternehmerischer als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht die Vorteile einer engeren außenwirtschaftlichen Verflechtung zwischen China, Deutschland und Bayern. Von einer stärkeren wirtschaftlichen Abschottung würde keine Seite profitieren. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Deutschland und Bayern eine vergleichsweise große Offenheit für ausländische Direktinvestitionen – auch aus China – beibehalten werden." Johann Weiß, Prognos-Institut

DIHK-Chef rät zu Offenheit

Auch der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier rät dazu, gegenüber China offen zu bleiben. China sei mit 9,5 Prozent des deutschen Handelsvolumens einer der wichtigsten Handelspartner für die deutsche Wirtschaft, sagt Treier. Deutsche Unternehmen würden neben den Chancen zunehmend auch die Risiken sehen, ein Drittel plane die Diversifizierung seiner Lieferketten weg von China. Aber:

"Zugleich ist Deutschland in hohem Maße auf ausländische Investitionen angewiesen und braucht umgekehrt auch den Zugang zu anderen Märkten. Daher ist es wichtig, dass Investitionen nicht versagt werden, nur weil diese aus China kommen, sondern dass klare Sicherheitskriterien nachvollziehbar geprüft werden. Sonst könnte das negative Auswirkungen auf die Investitionsattraktivität unserer hiesigen Standorte bedeuten." Volker Treier, Deutsche Industrie- und Handelskammertag

Das Fazit des China-Experten Christoph Angerbauer von der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern fällt ähnlich aus: "Die Unternehmen können bei der Diversifizierung in der Lieferkette vielleicht noch etwas ändern, aber der riesige Markt China lässt sich nicht wegdiversifizieren." Konkret verkauft BMW derzeit ein Drittel seiner Fahrzeuge nach China – über 800.000 Autos. Wichtig dabei für die Kaufkraft der Kunden: In Europa und USA herrschen historisch hohe Inflationsraten. In China gibt es derzeit praktisch keinen Kaufkraftverlust.