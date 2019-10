Wirtschaft zufrieden mit Hightech-Agenda der Staatsregierung

Insgesamt nimmt die Bayerische Staatsregierung in den kommenden Jahren zwei Milliarden Euro in die Hände. Man zünde den Forschungsturbo, damit Bayern auch in zehn Jahren in der Champions League mitspielen kann, so Ministerpräsident Markus Söder.

Bayern soll wettbewerbsfähig bleiben

Von dieser Technologieoffensive profitiert auch die bayerische Wirtschaft. Allein 600 Millionen Euro fließen in Künstliche Intelligenz und ein so genanntes SuperTech-Programm, mit dem zum Beispiel Forschungseinrichtungen im Bereich Luft- und Raumfahrt gefördert werden sollen.

"Das gibt uns beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Transformation ganzer Wirtschaftszweige durch die Zukunftstrends wie Industrie 4.0, Robotik und E-Mobilität." Manfred Gößl, IHK für München und Oberbayern

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft steht hinter der Highttech-Agenda der Staatsregierung. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Bayern.

Bayerische Wirtschaft setzt auf Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) wird für die Unternehmen immer wichtiger, um Abläufe in der Produktion effizienter zu gestalten, zum Beispiel in der Autoindustrie. Laut Regierungserklärung soll es an der Technischen Hochschule Ingolstadt eine KI-Mobilitätsoffensive geben, um dort die KI-gestützte Automobilproduktion sowie autonomes Fahren und unbemanntes Fliegen zu erforschen.

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft begrüßt es, dass die Staatsregierung im Bereich Künstliche Intelligenz einen Schwerpunkt legt. KI spiele eine entscheidende Rolle in der digitalen Transformation, die gerade für die starke Automobil- und Zulieferindustrie in Bayern eine zentrale Aufgabe sei.

"Die KI ist die Dampfmaschine der neuen digitalen Welt." Markus Söder, CSU, Bayerischer Ministerpräsident

Mangel an IT-Experten soll gedämpft werden

Nach Angaben der Bayerischen Wirtschaft fehlen den Unternehmen 50.000 IT-Experten. Die Folge: Aufträge müssen abgesagt werden, Arbeitsplätze wandern ins Ausland ab. Nun möchte die Staatsregierung an den Hochschulen Informatik als Fach stärken und 5.000 Studienplätze für Informatik schaffen, etwa in Passau, Augsburg, Bamberg, Hof oder Kronach.