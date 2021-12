Wirtschaft nach dem Brexit: Mehr Fragezeichen als Geschäfte

Die Ziegelsteine und Klinker laufen bei GIMA weiter vom Förderband, als wäre nichts gewesen. Aber innerhalb eines Jahres hat sich viel verändert bei dem Unternehmen aus dem niederbayerischen Marklkofen. "Wir hatten einen relativ dramatischen Einbruch in den ersten Monaten", sagt Geschäftsführer Claus Girnghuber, der das genau so erwartet hatte.

Für ihn war Großbritannien immer einer der wichtigsten Märkte, GIMA hatte etwa die Klinker für einen Anbau am berühmten Museum Tate Modern in London geliefert. Doch mit dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union (EU) ist nun Frankreich zu einem wichtigeren Handelspartner geworden. "Durch den Brexit ist es für uns und unsere Kunden schlechter geworden", sagt Girnghuber.

Exporte und Importe gingen mit dem Brexit zurück

Das lässt sich auch an den Zahlen zum bayerischen Außenhandel ablesen: Von Januar bis Oktober gingen die Exporte vom Freistaat auf die Insel um etwa 6,2 Prozent zurück und lagen bei etwa 7,8 Milliarden Euro. Die Importe sanken um etwa 21,4 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro.

Dass der Rückgang heuer nicht drastischer ausfällt, liegt auch an der schleichenden Entwicklung der vergangenen Jahre: So lange sich die Verhandlungen seit der Brexit-Abstimmung 2016 zogen, so lange ging auch bereits der Handel zurück. War Großbritannien 2015 noch der zweitwichtigste bayerische Exportmarkt, liegt es inzwischen nur noch auf Platz sechs.

IHK: 500 Anrufe pro Woche wegen Brexit-Fragen

Trotz dieser langen Vorbereitungszeit standen bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern die Telefone zum Jahreswechsel nicht still. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen hätten sich mit vielen Fragen gemeldet, erinnert sich Frank Dollendorf. Er leitet den Bereich Außenwirtschaft und zählte bis zu 500 Anrufe pro Woche.

Was gilt es alles zu beachten? Wie ist die Ware für den Zoll zu deklarieren? "Unterm Strich ist es vor allem Bürokratie für die Unternehmen", fasst Dollendorf zusammen. Zwar habe sich die Zoll-Abfertigung inzwischen eingespielt – hier wird Großbritannien ähnlich wie die Schweiz abgewickelt –, doch der Mehraufwand bleibe.

Weitere neue Brexit-Regelung zum Jahresende 2022

Und mit dem Status quo ist es nicht getan. Denn noch laufen Übergangsfristen in einzelnen Bereichen, etwa bei der Kennzeichnung. "Augen auf bei der Produktzertifizierung", warnt auch der IHK-Experte. "Ab dem 1. Januar 2023 muss man britisches Recht berücksichtigen. Das heißt, ein Produkt muss mindestens zwei Mal zertifiziert werden."

Von einem störungsfreien Handel könne deshalb keine Rede sein, bilanziert auch die Prognos AG. Sie hat kürzlich im Auftrag der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) eine Studie erstellt. Die Fachleute sehen besonders "Ursprungsnachweise und die fehlende Anerkennung von Produktvorschriften und Konformitätsbewertungen" als Belastung. Kurzum: zu viele Vorschriften, zu viel Papierkram.

"Die Prognose lautete: Es wird schlechter, schwieriger und teurer", sagt Dollendorf, "das hat sich alles eingestellt."

Wertschöpfung verschiebt sich von Großbritannien in die EU

Ziegelhersteller Claus Girnghuber hat noch eine andere Beobachtung gemacht: Die Wertschöpfung verschiebe sich. Wo früher noch auf den Baustellen in Großbritannien endmontiert wurde, passiere dies nun früher. "Es werden die Fassadenelemente hier in der EU hergestellt und dann schon fertig auf die Baustelle geliefert", erzählt er.

Sein Unternehmen kann derzeit immerhin von Sondereffekten profitieren: Nach dem verheerenden Brand des Londoner Grenfell Tower von 2017 müssten viele Häuser wegen neuer Brandschutzbestimmungen saniert werden. Doch langfristig rechnet auch er für GIMA mit einem deutlichen Minus bei den Geschäften mit dem Vereinigten Königreich.