Wie die schwache Konjunktur den Fachkräftemangel kaschiert

Das größte Problem für die deutsche Wirtschaft? Keine Frage: der Fachkräftemangel – so hieß es jahrelang ohne Zögern von den Unternehmen. Doch inmitten von Klagen über Bürokratie, Steuern oder Energiekosten scheint das Problem zuletzt in den Hintergrund gerückt zu sein.

Dabei ist der Fachkräftemangel mitnichten verschwunden. Vielmehr wird er derzeit von der schwachen Konjunktur überlagert, wie Statistiken und Umfrage zeigen. Tatsächlich dürfte er auch in den kommenden Jahren die neue Bundesregierung auf eine harte Probe stellen.

Fachkräftemangel in Bayern: Leichte Entspannung – aber nicht langfristig

Zwar entspannte sich die Situation auf den ersten Blick zuletzt leicht: Mitte 2023 konnten in Bayern rechnerisch noch gut 157.400 offene Stellen nicht mit passend qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern besetzt werden – der bisherige Höchststand. Vergangenes Jahr waren es hingegen nur noch 133.600, was rund 15 Prozent weniger entspricht. Diese regionalen Zahlen hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) exklusiv für BR24 ausgewertet.

Allerdings offenbaren regelmäßige Umfragen unter Unternehmen teils große Unterschiede – je nach Branche. Laut dem halbjährlich erscheinenden KfW-ifo-Fachkräftebarometer (externer Link) beeinträchtigt der Fachkräftemangel in der bayerischen Industrie Ende 2024 nur noch knapp 21 Prozent der Firmen (Ende 2022: knapp 47 Prozent).

Im Handel und im Baugewerbe stieg der Prozentsatz dagegen zuletzt zweimal in Folge an, auf rund 31 beziehungsweise 34 Prozent (in beiden Fällen ausgehend von 27 Prozent). Hier verschärfte sich der Fachkräftemangel also tendenziell wieder.

Grafik: KfW-ifo-Fachkräftebarometer für Bayern