Wirtschaft fürchtet sich vor sozialer Taxonomie

Nach dem grünen Label für mehr Klimaschutz plant die EU-Kommission ein soziales Label für Unternehmen als Richtschnur bei Geldanlagen. Unternehmen sollen danach beurteilt werden, ob sie der Gesellschaft eher nutzen oder schaden, zum Beispiel die Rüstungsindustrie.

Soziale Taxonomie: Kinderbetreuung, Tarifverträge?

Falls die Kommission befindet, dass ein Geschäftsmodell nicht sozialverträglich ist, muss das Unternehmen mit einer schlechten Bewertung rechnen. Kriterien könnten die Einhaltung von Tarifverträgen sein oder Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten. Oder die Frage, ob es im Betrieb eine Kinderbetreuung gibt.

Arbeitgeber sehen Überregulierung

Der Maschinenbauverband VDMA forderte die Bundesregierung auf, dem entgegenzutreten. Es drohe eine politische Überregulierung, die der Wirtschaft schade. Was sozial rechtens sei, bestimmten bereits die Gesetzgeber und die Sozialpartner, also Arbeitgeber und Gewerkschaften. In vielen Branchen sind die Beschäftigten aber kaum gewerkschaftlich organisiert. So ist die internationale Fleischproduktion ins Blickfeld gerückt und die Frage, ob Arbeitnehmer dort auf möglich Missstände hinweisen können.