Wirtschafsforum will den Donauraum stärken

Vertreter des OstWestWirtschaftsforums e.V. (OWWF) haben am Montag in Regensburg eine Strategie zur Bildung eines krisenfesten Donauraums vorgestellt. Eine Schlüsselrolle spielen darin die Binnenhäfen in Niederbayern und der Oberpfalz.

Abhängigkeit von China reduzieren

Kern der Strategie ist die verstärkte Zusammenarbeit mit Staaten Südosteuropas, womit Abhängigkeiten überwunden werden könnten. Das sagte Harald Leupold vom Vorstand des OWWF. Als Produktionsstandorte deutscher Unternehmen empfiehlt er Länder wie Rumänien und Bulgarien. Zum einen seien solche Standorte entscheidend, um Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Zum anderen seien sie eine Alternative zu kostengünstigen ukrainischen Standorten, die jetzt durch den Angriff Russlands ausfallen. Auch bräuchte es eine Standort-Alternative zu Russland, von wo sich westliche Unternehmen zurückgezogen haben.

Regionale Binnenhäfen spielen entscheidende Rolle

Eine Umsetzung der Strategie würde mehr Export und Import aus Südosteuropa erzeugen, was zugleich den Bedarf an Transport in Deutschland erhöhe. Entscheidend seien dabei bayerische Logistikzentren wie die Binnenhäfen Regensburg, Straubing-Sand, Deggendorf, Vilshofen oder Passau. Mit ihrem trimodalen Konzept - Schifffahrt, Lastwagen- und Schienenverkehr - könnten ostbayerische Häfen so künftig verstärkt Güter aus Rumänien oder Bulgarien weiterverteilen, erklärte Leupold. Auch die regionale Wirtschaft würde seiner Auffassung nach von der Umsetzung der Strategie profitieren: In den Häfen und deren Nachbarschaft würden automatisch neue Arbeitsplätze entstehen. Ein solcher Arbeitsplatz im Hafen ziehe laut Statistik dann bis zu drei weitere Arbeitsplätze in der Umgebung nach sich.

Sinner will "Europäische Seidenstraße"

Bei der Entwicklung des Donauraums geht es laut dem Präsidenten des OWWF, Eberhard Sinner, um die Entwicklung einer "Europäischen Seidenstraße". Man stelle selbst die Infrastruktur und sei auf diese Weise unabhängig von Staaten wie China oder Russland. Auch die Ukraine ist Bestandteil der Donauregion. "Wir integrieren die Ukraine in dem Bewusstsein, dass sie eine europäische Perspektive hat", sagte Sinner. Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine gehe es jetzt darum, Unabhängigkeit von Russland zu schaffen und "nicht zum Spielball irgendwelcher durchgeknallter Diktatoren" zu werden, so Sinner wörtlich. Um die Modellregion Donauraum weiter voranzutreiben, tagt das OWWF demnächst in Rumänien.

Donauraum entscheidende Größe in bayerischer Außenwirtschaft

Der Donauraum spielt laut dem OWWF bereits jetzt eine enorme wirtschaftliche Rolle. Etwa ein Drittel aller bayerischen Import- und Exportgeschäfte liefen im Zusammenhang mit dem Donauraum. So seien im Vor-Corona-Jahr 2019 von 255 Milliarden Euro des Bayerischen Außenhandels-Volumens innerhalb Europas (weltweit 382 Milliarden) allein 92 Milliarden Euro auf den Donauraum entfallen.