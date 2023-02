Wirkung für die Augen umstritten: Brillen mit Blaulichtfilter

Viele Brillenträger und Optiker sind davon überzeugt, dass blaues Licht Stress fürs Auge verursacht. Mit sogenannten Blaulichtbrillen soll das verhindert werden.

Optiker empfehlen Blaulichtfilter

Auch Optiker-Meister Giovanni di Noto trägt eine Brille mit Blaulichtfilter. Die leicht bläulich schimmernde Beschichtung fällt kaum auf. Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen empfiehlt auch er seinen Kunden grundsätzlich Brillen mit Blaulichtfilter. Auf die Gläser werde dann eine Beschichtung aufgetragen, ein sogenannter "Blaulichtblocker". Dieser sorge dafür, "dass die hohen blauen Lichtanteile aus den künstlichen Lichtquellen und aus den digitalen Medien ausgefiltert werden."

Der Sinn und Zweck solcher Brillen ist den Kunden schnell erklärt: "Solche Blaulichtfilterbrillen sorgen dafür, dass sie ein ermüdungsfreieres und entspannteres Sehen haben", beschreibt Optiker Giovanni di Noto die positive Wirkung. Er räumt aber auch ein, dass ihm keine repräsentativen Studien oder Langzeituntersuchungen bekannt sind, die bestätigen könnten, dass Blaulichtfilter tatsächlich die Augen vor der angeblich ungesunden Bildschirmstrahlung schützen.

Keine wissenschaftlichen Belege, aber trotzdem beliebt

Fehlende wissenschaftliche Belege ändern aber nichts an der Beliebtheit von Blaulichtfiltern. Viele glauben, die positive Wirkung zu spüren. In einer BR-Umfrage schwärmt eine Benutzerin: "Ich sehe damit sehr angenehm." Was der Filter wirklich mit der Netzhaut macht, könne sie zwar nicht beurteilen, sie sei aber trotzdem vom Prinzip des Herausfilterns solcher Strahlung überzeugt. Ein anderer Kunde, der ebenfalls den Blaulichtfilter trägt, glaubt zu wissen, dass blaues Licht den "blöden Nachteil" habe, "dass man mehr oder weniger nicht einschläft. Und wenn sie diesen Blaulichtfilter haben, dann werden sie auch einen guten Schlafrhythmus haben."

Gesetzliche Kassen zahlen keine Blaulichtfilter

Nach Angaben des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen werden Blaulichtfilter von den Kassen nicht bezahlt. Brillengläser müssten gemäß Hilfsmittelrichtlinie die Sehschärfe verbessern. Oder, wenn es sich um Filter handelt, Menschen mit besonderen Sehschwächen helfen. Blaulichtfilter würden diese Voraussetzungen nicht erfüllen und daher von der Kasse auch nicht bezahlt.

Bei privaten Versicherten hängt es jedoch vom gewählten Tarif ab, ob die Kosten für Blaulichtfilter übernommen werden, so der Verband der privaten Krankenversicherer. Die Kosten für einen Filter sind aber ohnehin vergleichsweise gering, so Augenoptiker Giovanni di Noto. Der Preisunterschied gehe im Gesamtpreis einer neuen Brille unter. Es handle sich um Mehrkosten von acht bis zwölf Euro, je nach Hersteller etwas höher oder niedriger. Normalerweise würden Kunden einen Blaulichtfilter zusammen mit anderen Beschichtungen der Brillengläser bestellen. Zum Beispiel einer Entspiegelung der Gläser.

Berufsverband der Augenärzte ist nicht überzeugt

Eigene Erfahrungen mit einem Blaulichtfilter hat Augenoptiker di Noto schon seit einigen Jahren. Auch deshalb empfiehlt er ihn guten Gewissens weiter. Den größten Nutzen habe er abends beim Autofahren festgestellt, "wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind" und die LED-Scheinwerfer von anderen Fahrzeugen blenden. Den Filter möchte er nicht mehr missen.

Der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands ist von Blaulichtbrillen allerdings nicht überzeugt. Weder als Brille für Autofahrer noch bei längerer Bildschirmarbeit. Es gebe keine Belege für eine positive Wirkung.

"Computerbrillen" sind keine "Blaulichtbrillen"

Für die Arbeit vorm Bildschirm werden im Fachhandel zudem Computerbrillen angeboten. Diese filtern aber keine Strahlung. Und sind auch keine Gleitsichtbrillen, so Optiker Giovanni di Noto. Gleitsicht stehe für eine Allrounder Brille, die sich für die Ferne, für den Zwischen- und für den Nahbereich einstellen lässt. Eine Computerbrille oder PC Brille, wie sie im Fachjargon auch sehr häufig genannt wird, sei für bestimmte Sehaufgaben in der Nähe geeignet.

Das sieht auch der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands so. Er empfiehlt für Computerarbeit grundsätzlich eine optimale Brille. Computerbrillen definiert der Verband allgemein als Brillen, die fürs Lesen wie auch für die Bildschirmarbeit gleichermaßen gut geeignet sind. Das Ziel sei vor allem: Körperliche Fehlhaltungen vor dem Bildschirm zu vermeiden. Durchs Vorbeugen beim Lesen zum Beispiel. Dies könnte zu muskulären Verspannungen führen.