Wirksam Waschen - Gut für Umwelt, Textilien und Geldbeutel

Wäschewaschen ist keine Kunst, aber einige Tipps sollte man beachten, damit man Ärger, Geld und Ressourcen spart.

Bernd Glassl ist Leiter des Bereichs Haushaltspflege im Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) e. V. Gefragt nach seinem Lieblingstipp zum Schutz von Ressourcen beim Wäschewaschen antwortet er, dass Wäsche möglichst immer im Freien getrocknet werden sollte. Ein Trockner verbrauche sehr viel Energie. Ein Vierpersonenhaushalt, der seine Wäsche ausschließlich im Trockner trocknet, könne durch das Lufttrocknen bis zu 150 Euro pro Jahr sparen. Aber das ist nicht die einzige Anregung, die der Experte gibt.

Waschen mit dem richtigen Waschmittel

Für unempfindliche weiße Textilien aus Baumwolle oder Leinen eignen sich pulverförmige Vollwaschmittel am besten. Diese enthalten Bleichmittel und sorgen dafür, dass das strahlende Weiß erhalten bleibt. Auch starke Verschmutzungen und unangenehme Gerüche ließen sich mit Vollwaschmittel in Pulverform besonders gut entfernen, so Glassl.

Leicht verschmutzte bunte Wäsche, wie ein rotes oder grünes T-Shirt, sollte damit allerdings nicht gewaschen werden. Die dem Vollwaschmittel zugesetzte Bleiche würde die Farben verblassen lassen. Daher empfiehlt Bernd Glassl hier entweder ein Color- oder ein Feinwaschmittel. In diesem Fall spiele es keine Rolle, ob es sich dabei um ein Waschmittel in Pulver- oder flüssiger Form handele. Auch gelförmige Mittel könnten eingesetzt werden. Allerdings ist die Waschwirkung bei einem Feinwaschmittel aufgrund der höheren Schaumentwicklung geringer. Der Schaum wirke in der Maschine wie ein Polster. Die Textilien würden dadurch mechanisch weniger beansprucht, was auch die Fleckentfernung verschlechtere.

Ein besonders behutsamer Umgang ist beim Waschen von Wolle und Feinem wie der Seidenbluse oder der Feinstrumpfhose gefragt. Sie dürfen nur mit einem speziellen Woll- und Feinwaschmittel in die Maschine oder ins Waschbecken.

Viel hilft nicht immer viel

Es kommt aber nicht nur auf das richtige Waschmittel an. Auch die korrekte Dosierung ist wichtig. Wer darauf achtet, sorgt dafür, dass möglichst wenig Inhaltsstoffe ins Abwasser gelangen, sich keine Ablagerungen in der Maschine und an der Wäsche festsetzen und spart Geld. Wie hart ist das Wasser vor Ort? Wie stark sind die Textilien verschmutzt? Wie groß ist der Wäscheberg? Diese Fragen sollte man sich stellen, bevor man leichtfertig Waschmittel in die Schublade kippt.

Über die Wasserhärte gibt das zuständige Wasserwerk Auskunft. Die Dosierempfehlungen findet man auf der Waschmittelverpackung. Zu beachten ist, dass sich die Mengenangaben auf ein Trockenwäschegewicht von 4,5 Kilogramm beziehen. Wäscht man mehr oder weniger, so muss die Menge entsprechend angepasst werden. Bleibt noch der Verschmutzungsgrad: Was bedeutet leichte, normale oder starke Verschmutzung?

Die Antwort findet man zum Beispiel auf der Website der Stiftung Warentest. Leichte Verschmutzungen beziehen sich auf ein Wäschestück, das nur kurz benutzt wurde, keinen Fleck hat und lediglich verschwitzt ist. Ein normal verschmutztes Textil hat kleine Flecken. Handtücher und Bettwäsche, die sich in einer Woche angesammelt haben, gehören auch dazu. Berufsbekleidung, Geschirrspültücher, Putzlappen und Kleidungsstücke mit vielen oder hartnäckigen Flecken zählen zu den stark verschmutzten Textilien.

Weitere Fehlerquellen: Beladung, Temperatur und Programm

Ressourcen kann man außerdem schonen, wenn man mit dem Waschen wartet, bis man so viel Schmutzwäsche zusammen hat, dass die Maschine komplett gefüllt ist. Die gängigen Waschmaschinen haben ein Fassungsvermögen von acht Kilogramm. Wenn Sie nicht wissen, wie das bei Ihrer Maschine ist, schauen Sie einfach in die Gebrauchsanweisung.

Allerdings sollte die Trommel nicht bei allen Materialien vollständig gefüllt sein. Bei empfindlichen Textilien wie Hemden oder Blusen rät Bernd Glassl, die Maschine nur maximal bis zur Hälfte des Fassungsvermögens zu füllen und ein Pflegeleichtprogramm zu wählen. Ähnliches gilt für Wolle. Hier sollte man die Waschmaschine sogar nur mit einem Viertel des Höchstbeladungsgewichts füllen.

Der Energieverbrauch der Maschine korreliert mit der Waschtemperatur. Der Experte des IKW weist darauf hin, dass bei leicht verschmutzten Textilien 30° C oder sogar weniger ausreichen. Da sich im Laufe der Zeit aber Schmutz ablagern oder Bakterien verbreiten können, rät er mindestens einmal pro Monat einen Waschgang bei 60° C durchzuführen. Hierfür sollte ein Vollwaschmittel in Pulverform verwendet werden. Unempfindliche weiße Textilien können dabei mit gewaschen werden.

Um wirklich nachhaltig zu waschen gilt also: Nutzen Sie ein geeignetes Waschmittel in der richtigen Dosis und beladen Sie die Maschine so voll wie laut Materialangaben möglich. Wenn Sie dann noch eine niedrige Temperatur wählen, bleibt Ihnen Ihr Wäschestück möglichst lange erhalten – und das ist ja auch schon wieder nachhaltig.