04.02.2019, 15:14 Uhr

Wirecard wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe

In der vergangenen Woche ist der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers Wirecard abgestürzt. Die „Financial Times“ berichtete über Unregelmäßigkeiten in den Finanzen, Geldwäsche und Urkundenfälschung. Jetzt geht das Unternehmen in die Offensive.