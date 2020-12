„Es gab Champagner“: Wirecard und die Shortseller

"Eine riesige, digitale Geldwaschmaschine"

Auch Fahmi Quadir verdient ihr Geld mit Shortselling. Die New Yorkerin hatte bereits den Zusammenbruch des US-Pharmagiganten Valeant vorhergesehen. 2017 durchforstete sie den Markt nach Unternehmen, bei denen sie sicher war, dass eines Tages der Kurs abstürzen würde. Ganz oben auf ihrer Liste war der Zahlungsdienstleister aus Aschheim. "Wir waren überzeugt, dass Wirecard eine riesige digitale Geldwaschmaschine war", sagt die Hedgefonds-Managerin im BR-Interview für "Die Story im Ersten: Der Fall Wirecard – Von Sehern, Blendern und Verblendeten".

Doch statt Wirecard nahmen die deutschen Behörden lange Zeit die Kritiker des Unternehmens ins Visier. Nach einem Einbruch der Aktie, der Anfang 2019 auf mehrere kritische Artikel der Financial Times gefolgt war, zeigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Journalisten der Zeitung an und erließ ein Shortselling-Verbot für Aktien des Unternehmens. Die Bafin begründete ihre Entscheidung damit, dass die Wetten auf einen fallenden Wirecard-Kurs eine "ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland" darstellten.

Fatales Shortselling-Verbot

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Florian Toncar hält dies für fatal. Damit habe die Finanzaufsicht den Eindruck erweckt, das Unternehmen sei das Opfer, sagt Toncar, der dem Wirecard-Untersuchungsausschuss angehört. Anleger und Investoren hätten gefolgert, dass bei dem Finanzdienstleister alles in Ordnung sei. Die BaFin teilte dazu auf BR-Anfrage mit, die Behörde habe "immer wieder deutlich gemacht", dass das Shortselling-Verbot "weder eine Positionierung pro Wirecard noch eine Beurteilung der im Raum stehenden Vorwürfe" darstelle.

Der Shortseller Marc Cohodes fand den Schritt der BaFin bereits 2019 höchst ungewöhnlich. "Ich konnte es nicht glauben", erzählt Cohodes, der seit fünf Jahrzehnten im Geschäft ist und den die New York Times 2001 als den profiliertesten Shortseller der Wallstreet bezeichnete. Mittlerweile lebt er auf einer kalifornischen Farm und durchleuchtet von dort aus Unternehmen. "In all den Jahren habe ich noch nie erlebt, dass eine Finanzaufsicht für eine einzelne Aktie verbietet, auf fallende Kurse zu setzen", sagt Cohodes. Für ihn war der Schritt der BaFin "ein Zeichen dafür, dass hier etwas gewaltig schief lief".