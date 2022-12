Wirecard-Prozess: Braun-Verteidiger im Angriffsmodus

Der zweite Tag im Wirecard-Prozess ist der Tag des Alfred Dierlamm. Von einer "One-Man-Show" ist auf den Gängen vor dem Gerichtssaal in der Münchner JVA Stadelheim die Rede. Und tatsächlich holt der Verteidiger des ehemaligen Vorstandschef Markus Braun zum Rundumschlag aus. In seinem zweistündigen Statement greift er die Staatsanwaltschaft sowie den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus scharf an.

Dierlamm sieht Markus Braun als Opfer, nicht als Täter – das hatte er schon vor Beginn des Prozesses immer wieder deutlich gemacht. Noch nie in seiner fast 30-jährigen Karriere als Verteidiger sei ein Mandant bereits im Vorfeld derart kriminalisiert worden. "Die Vorverurteilung ist beispiellos wie prägend für dieses Verfahren", sagte Dierlamm vor Gericht.

Hier geht's zum Artikel: Wirecard - Chronik eines Skandals

Braun-Verteidiger: Drittpartnergeschäft von Wirecard hat existiert

Er warf der Staatsanwaltschaft vor, ein Narrativ zu präsentieren, das kaum etwas mit der Realität gemein habe. Die Ermittlungen seien lückenhaft, einseitig und nicht belastbar. Dierlamm zielt dabei vor allem auf Drittpartner-Geschäfte von Wirecard ab. Hierzu gebe es Zahlungsflüsse in Milliardenhöhe und Konten-Analysen, die die Geschäfte belegen würden – die jedoch von der Staatsanwaltschaft unberücksichtigt geblieben seien.

Diese kommt in ihrer Anklage zu einem anderen Schluss: Das Drittpartnergeschäft habe spätestens ab 2015 nicht mehr existiert. So sei letztlich auch die Lücke von 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz entstanden, die im Juni 2020 zum Zusammenbruch von Wirecard führte.

Mitangeklagter Bellenhaus sei nicht Kronzeuge, sondern Haupttäter

Bei ihren Vorwürfen stützt sich die Staatsanwaltschaft auch auf den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus, ehemals Wirecard-Statthalter in Dubai. Dieser hatte sich bereits kurz nach der Wirecard-Insolvenz den Behörden gestellt, umfassend ausgesagt und dabei auch Markus Braun schwer belastet.

Doch aus Sicht von Alfred Dierlamm sei Bellenhaus "nicht Kronzeuge, sondern Haupttäter einer Bande". Seine Aussagen seien weder glaubwürdig noch plausibel, er habe Geldflüsse verschwiegen und Transaktionsdaten gelöscht. In seiner ersten Vernehmung Anfang Juli 2020 habe er noch zu Protokoll gegeben, dass Braun nicht über die Manipulationen informiert gewesen sei. Etwa eine Woche später habe er dann das Narrativ präsentiert, auf das sich die Staatsanwaltschaft bis heute stütze.

Weitere Statements von Verteidigern im Wirecard-Prozess

Mit seinen Ausführungen hat Alfred Dierlamm den Ton gesetzt, der den weiteren Prozessverlauf bestimmen dürfte. Er beantragt außerdem das Verfahren auszusetzen, um zu prüfen, "was uns auf den Tisch geschüttet wurde an Akten". Braun sei derzeit nicht in der Lage auszusagen.

Für den Nachmittag werden die Eingangsstatements von Bellenhaus-Verteidiger Florian Eder und Sabine Stetter erwartet, die Stephan von Erffa vertritt. Der ehemaliger Wirecard-Chefbuchhalter ist der dritte Angeklagte in dem Verfahren.