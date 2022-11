Wirecard-Prozess beginnt Anfang Dezember

Seit über zwei Jahren sitzt Markus Braun in der Justizvollzugsanstalt Gablingen in Untersuchungshaft. Anfang Dezember nimmt der frühere Vorstandsvorsitzende von Wirecard auf der Anklagebank Platz. Auch dem früheren Wirecard-Chefprokuristen Stephan von E. sowie dem Ex-Geschäftsführer einer Wirecard-Partnerfirma in Dubai, Oliver B., wird der Prozess gemacht. B. sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Im März hatte die ermittelnde Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen das Trio erhoben. Nach Ansicht der Ermittler hat es "mit weiteren Beteiligten innerhalb und außerhalb der Wirecard AG über Jahre hinweg darauf hingearbeitet, dass diese als rasant wachsendes, überaus erfolgreiches FinTech-Unternehmen wahrgenommen wurde". Hierzu hätten sie angeblich "äußerst ertragreiche Geschäfte, vor allem in Asien" erfunden, so die Ermittlungsbehörde weiter.

Wirecard musste am 25. Juni 2020 Insolvenz anmelden, nachdem 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf philippinischen Treuhandkonten liegen sollten, nicht auffindbar waren. Staatsanwaltschaft und Insolvenzverwalter sind inzwischen davon überzeugt, dass es das so genannte Drittpartnergeschäft von Wirecard nie gegeben hat. Dass angeblich auf den Treuhandkonten liegende Geld hat folglich nie existiert, betonen sie. Ein Unternehmen mit einem Börsen-Wert von über 20 Milliarden Euro löste sich in Luft auf, tausende Kleinanleger verloren ihre Ersparnisse.

Bandenbetrug, Untreue, Marktmanipulation - die Vorwürfe wiegen schwer

Die Staatsanwaltschaft München wirft den drei Angeklagten unter anderem gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation vor. Die Verteidigung von Markus Braun betont im Gegensatz dazu, der ehemalige Wirecard-Vorstandschef sitze zu Unrecht in Untersuchungshaft, weil er von den mutmaßlich kriminellen Vorgängen bei Wirecard nichts gewusst habe. Braun sei das Opfer einer Bande um seinen früheren Vorstandskollegen Jan Marsalek. Dieser war zuständig für das operative Geschäft und befindet sich seit mehr als zwei Jahren auf der Flucht. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass Marsalek in Russland untergetaucht ist.

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks hat sich zuletzt zudem der Verdacht erhärtet, dass die sogenannten Drittpartner in illegale Geldtransaktionen verwickelt waren. Kontounterlagen, die BR Recherche vorliegen, zeigen, dass über die angeblichen Wirecard-Partner hunderte Millionen Euro aus dubiosen Quellen an Briefkastenfirmen in Hong Kong, Antigua und Indonesien geflossen sind. Nach Einschätzung von Experten eindeutige Indizien für Geldwäsche.

Rund 100 Prozesstage sind zunächst angesetzt

Wie das Oberlandesgericht am Vormittag auch mitgeteilt hat, soll es bis Weihnachten fünf Prozesstage geben. Der Vorsitzende Richter der 4. Strafkammer des Landgerichts München I hat bis Ende des kommenden Jahres zunächst 100 Prozesstage angesetzt. Wann ein Urteil gesprochen werden soll, ist offen.