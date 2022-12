870 Aktenordner, 100 Verhandlungstage - Wirecard-Prozess beginnt

Es ist ein Prozess der Superlative: Mit Markus Braun muss der ehemalige Vorstandsvorsitzende eines zusammengebrochenen DAX-Konzerns auf der Anklagebank Platz nehmen. "Selbst bei einem großen Justizstandort wie München ist es doch ungewöhnlich, dass jemand aus der Position heraus möglicherweise Straftaten begangen hat", sagt der Sprecher des Oberlandesgerichts München, Laurent Lafleur. Zunächst bis Ende 2023 hat die 4. Strafkammer des Landgerichts München I Verhandlungstermine im Gerichtsaal unmittelbar neben der Justizvollzugsanstalt Stadelheim im Süden Münchens angesetzt.

Cum-Ex-Richter verhandelt über Braun und Co.

Der Vorsitzende Richter Markus Födisch kennt sich mit hohen Schadenssummen aus. Der 48-Jährige hat sich mit Steuerstrafsachen beschäftigt, unter anderem mit Cum-Ex-Geschäften. Kriminelle haben den Staat mit solchen Aktiendeals in den vergangenen Jahren um Milliarden gebracht. Beim Wirecard-Prozess soll Födisch die Frage klären, welche mutmaßliche Verantwortung die drei Angeklagten für den Milliarden-Skandal rund um Wirecard haben. Der Aktenbestand für dieses Verfahren ist nach Angaben von Gerichtssprecher Lafleur inzwischen auf 870 Ordner angewachsen. "Das sind unglaubliche Mengen an Papier, die von allen Verfahrensbeteiligten durchgearbeitet werden müssen", sagt er.

Wirecard: Ein Zahlungsdienstleister aus der Nähe von München, der an der Börse einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und es bis in den DAX geschafft hat - und dann kollabierte, weil am anderen Ende der Welt fast zwei Milliarden Euro fehlten. So ließe sich der Skandal sehr kurz zusammenfassen. Aber so einfach ist es nicht, wie Gerichtssprecher Laurent Lafleur betont: "Das Verfahren ist auch deswegen schwierig, weil es sich um einen extrem komplexen Sachverhalt handelt, der sich über viele Jahre hinweg hinzieht, und bei dem auch ein Gutteil der zugrundeliegenden Handlungen im außereuropäischen Ausland begangen wurden."

Schwerwiegende Vorwürfe gegen Wirecard-Manager in der Anklage

Marktmanipulation, Untreue, falsche Darstellung und gewerbsmäßigen Bandenbetrug wirft die Staatsanwaltschaft den drei Angeklagten Markus Braun, Oliver Bellenhaus und der frühere Wirecard-Chefbuchhalter vor. Bellenhaus hat lange die Geschäfte einer Wirecard-Tochterfirma mit Sitz in Dubai geführt. Er gilt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, hat sehr schnell nach dem Kollaps des Konzerns Ende Juni 2020 bei den Ermittlern ausgepackt und sich nach Angaben seines Anwalts Florian Eder dabei auch selbst belastet. "Er hat in dem System Wirecard mitgewirkt und das wird er in den ersten Prozesstagen klarmachen", sagte Eder dem BR. Der ehemalige Wirecard-Chefbuchhalter hält sich mit Blick auf seine Rolle bis heute bedeckt. Er hat zeitweise in Untersuchungshaft gesessen. Dort befinden sich Braun und Bellenhaus bis heute.

Markus Braun sieht sich nach Angaben seines Verteidigers als Opfer einer Bande rund um den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek und Oliver Bellenhaus. Ihnen wirft er vor, über Briefkastenfirmen im Ausland große Geldsummen aus dem Wirecard-Konzern herausgeleitet zu haben. Am 19. November 2020 waren die drei Angeklagten als Zeugen im Wirecard-Untersuchungsausschuss geladen. Während Braun und der Ex-Chefbuchhalter mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen schwiegen, bat der aus der Untersuchungshaft per Videokonferenz zugeschaltete Bellenhaus die Anleger um Entschuldigung. Es handele sich bei dem Wirecard-Skandal um ein "Riesen-Desaster, das durch nichts zu beschönigen ist".

Drittpartner-Geschäft als Dreh- und Angelpunkt des Skandals

Im Zentrum des Skandals steht das Wirecard-Geschäft mit sogenannten Drittpartner-Firmen wie Al Alam (Dubai) oder Payeasy (Manila). Sie haben für Wirecard zum Beispiel in Asien Kreditkartenzahlungen abgewickelt. Um diese Zahlungen finanziell abzusichern, sollten Treuhänder Geld für Wirecard auf Konten verwahren.

Am Ende übernahm diese Aufgabe ein philippinischer Anwalt. Sein Name: Mark Tolentino, spezialisiert auf Scheidungen, wie er einst in einer Radiosendung erklärte. 1,9 Milliarden Euro sollten am Ende angeblich auf diesen Konten in Manila liegen.

Braun-Verteidigung: Staatsanwaltschaft hat nicht aufgeklärt

Dieses Geld habe es allerdings nie gegeben, weil das Drittpartnergeschäft nie existiert habe, betont die Staatsanwaltschaft München I. Die Behörde ist davon überzeugt, dass die Wirecard AG seit 2015 falsche Bilanzen vorgelegt hat. Denn ohne die Berücksichtigung des Drittpartnergeschäfts hätte Wirecard Verluste ausweisen müssen. Kreditgebender Banken und Kleinanleger hätten dann wohl kein Geld mehr in Wirecard investiert.

Braun-Anwalt Dierlamm macht der Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe. Er beantwortete im September eine BR-Anfrage so: Es lägen "Hinweise auf zahlreiche Auslandskonten der Wirecard Drittpartner […] vor, die bis heute von der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt und aufgeklärt worden sind". Nach Erkenntnissen Dierlamms seien darauf "Einzahlungen von rd. 2 Mrd. € dokumentiert, die zum ganz überwiegenden Teil Kommissionszahlungen aus dem Wirecard-Drittpartnergeschäft sind".

Bis zur Weihnachtspause hat das Gericht sechs Verhandlungstage angesetzt. Nach jetzigem Stand wird die Staatsanwaltschaft zum Auftakt die Anklageschrift verlesen. Das dürfte mehrere Stunden dauern.