Wirecard: Gnadenfrist bei den Banken

Viele Aktionäre haben Wirecard bereits den Rücken gekehrt. Heute endet eine Frist der Banken – sie könnten von Wirecard Kredite in Höhe von zwei Milliarden Euro zurückfordern. Bei Wirecard hängt nun alles davon ab, wie die Banken sich verhalten und ob Vorstandschef Markus Braun sie noch überzeugen kann. Ein Bankenkonsortium wird angeführt von der teilverstaatlichten Commerzbank, der Landesbank Baden-Württemberg und zwei niederländischen Privatbanken.

Wirecard: 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten

Auf Treuhandkonten von Wirecard in Asien schlummerten 1,9 Milliarden Euro, deren Herkunft sich nicht klären ließ. Der Milliardenbetrag konnte wegen dieser Unklarheit nicht in die Bilanz aufgenommen werden. Wirtschaftsprüfer weigerten sich, den Jahresabschluss zu testieren. Eine Prüfung scheint nicht möglich, da es sich um Schwarzgeld handeln könnte oder um fingierte Zahlungen, die in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden haben. Kriminelle könnten die Konten zur Geldwäsche genutzt haben. Einem Zahlungsabwickler wie Wirecard sollte das nicht passieren.

Strafanzeige gegen Unbekannt

Vorstandschef Braun behauptete, man sei einem gigantischen Betrug aufgesessen, und erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt. Seine Rolle ist ebenfalls unklar, weil es umstrittene Konten schon länger gibt und es immer wieder Nachfragen dazu gab. Braun gab dazu stets wenig Auskunft. Das nehmen ihm Aktionäre und Fondsgesellschaften übel, die Schadenersatz verlangen.