Chaos bei Wirecard - Ein Dax-Konzern im Krisenmodus

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, rutscht immer tiefer in die Krise. Nicht nur dass sich die Spur von 1,9 Milliarden Euro auf den Philippinen verliert- es sieht auch so aus, als hätte dieses Geld nie existiert. Und heute wurde bekannt, dass der bisherige Vorstandschef Markus Braun verhaftet worden ist. Der Verdacht: Er könnte die Bilanzen gefälscht und Kurse manipuliert haben. Dabei fing alles so gut an.

Der Anfang: Erfolg im Stil vom Silicon Valley

Wirecard ist eines von wenigen deutschen Unternehmen, das im Internet so richtig erfolgreich ist. Ein Hauch von Silicon Valley in einem Gewerbegebiet in Aschheim bei München. Von der Gründung als Startup bis zum Aufstieg in den Dax vergehen nur wenige Jahre, doch zum Technologie-Wunder im Stil der amerikanischen Westküste gehören auch Skandale und Wild-West-Methoden. Gerüchte um Insiderhandel und Bilanzfälschungen umwehen Wirecard schon länger. Der Zahlungsdienstleister selbst sieht sich als Opfer einer Kampagne.

Das Geschäftsmodell von Wirecard

Zahlungsdienstleister wie Wirecard verdienen an der Herausgabe und der technischen Abwicklung von Kreditkarten und durch die Abwicklung der Zahlung für den Händler. Das Unternehmen hat eine Banklizenz und darf deshalb auch Kreditkarten und Konten anbieten. Hauptsächlich tritt Wirecard als Bürge zwischen Käufern, die mit Kreditkarte zahlen und Händlern auf. Die Kreditkartengesellschaft überweist das Geld später an Wirecard. Wirecard behält dann eine Gebühr ein und überweist den Rest an den Händler. Mit ihrer Technik verringern Unternehmen wie Wirecard also Transaktionsrisiken im weltweiten Handel. Grundsätzlich ein Wachstumsmarkt, der in der Corona-Krise nochmals einen Schub bekommt, weil der Onlinehandel boomt.

Nur wenige deutsche Unternehmen spielen in der Welt der Digitalwirtschaft auf Augenhöhe mit Unternehmen aus dem amerikanischen Silicon Valley oder dem chinesischen Perlfluss-Delta. Eines ist die Wirecard AG in Aschheim bei München. Die Wirecard-Software ist so erfolgreich, dass das Unternehmen innerhalb weniger Jahre den Sprung in den Dax zu den dreißig wichtigsten börsennotierten deutschen Unternehmen geschafft hat. Jetzt ist Wirecard fast so viel wert wie die Deutsche Bank.

Aufstieg begleitet von Skandalen

Seit 2002 lenkte der nun verhaftete österreichische Wirtschaftsinformatiker Markus Braun die Geschicke von Wirecard. Mit der Aufnahme in den Technologie-Index TecDax startete 2006 die globale Expansion des jungen Unternehmens. Doch der weltweite Siegeszug war begleitet von mehreren Skandalen, die immer wieder zu starken Schwankungen des Aktienkurses führten. Im Raum standen Vorwürfe bezüglich der Bilanzierungspraxis. Sie sei in Teilen falsch oder irreführend, beziehungsweise intransparent.

Anleger warten seit Monaten auf endgültige Zahlen

Immer wieder legte Wirecard die Präsentation seiner endgültigen Jahreszahlen für 2019 auf ein späteres Datum. Im April hatte Wirecard Quartalszahlen für 2020 präsentiert. Die waren zwar positiv, aber doch niedriger als Analysten prognostiziert hatten. Plus 700,2 Millionen Euro, rund 24 Prozent mehr als im Vorjahr, doch Beobachter hatten 27 Prozent erwartet. Wirecard hatte dies auf coronabedingte Ausfälle seiner Airline- und Touristikkunden zurückgeführt. Wenn das Unternehmen am Donnerstag dann die lange verschobene Jahresbilanz und endgültige Zahlen vorlegt, wird ein Blick auf das Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis des Unternehmens spannend. Steigert sich der Mittelzufluss entsprechend Umsatz und Gewinn, würde das auf ein gesundes Geschäftsmodell hinweisen, welches ohne Bilanztricks auskommt.

Sonderprüfung, Führungsumbau, Schadensersatzklage

Kritische Berichte über die Bilanzen verfolgen das Unternehmen schon seit Monaten. Investoren sind deshalb verunsichert. Im Herbst 2019 gab das Wirecard-Management eine Sonderprüfung seiner Geschäftstätigkeit durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Auftrag. Die Prüfer fanden zwar keine Anhaltspunkte für eine Manipulation der Bilanz, konnten die Vorwürfe aber auch nicht vollständig entkräften. Mit negativen Folgen für Wirecard.

Denn darauf hin schaltete sich die Bafin ein. Die Finanzaufsichtsbehörde untersuchte den KPMG-Sonderprüfungsbericht unter anderem darauf, ob Wirecard möglicherweise veröffentlichungspflichtige Informationen zurückgehalten oder darüber falsch informiert hat.

Strafanzeige und Razzia beim Vorstand

Anfang Juni stand dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft vor der Tür von Wirecard. Die Finanzaufsicht Bafin hatte Anzeige erstattet, weil sie eine Marktmanipulation vermutete: Eine Täuschung der Anleger durch irreführende Signale. Der Vorstand von Wirecard habe durch Ad-Hoc-Mitteilungen im März und April die internen Untersuchungen durch die Wirtschaftsprüfer von KMPG verharmlosen wollen, so der Vorwurf der Bafin. Wirecard hatte in den Mitteilungen unter anderem geschrieben, KPMG habe keine Auffälligkeiten gefunden, eine Aussage, die nach Verständnis der Bafin irreführend war. Denn in seinem Abschlussbericht hatte KMPG später mitgeteilt, dass die Prüfer bei wesentlichen Fragen zu keinem Ergebnis gekommen seien, weil Wirecard ihnen wichtige Unterlagen nicht rechtzeitig habe vorlegen können.

Wirecard bestätigte die Durchsuchung durch Ermittlungsbehörden vergangene Woche in einer erneuten Ad-Hoc-Mitteilung und kündigte an, umfassend kooperieren zu wollen. Auch private Anleger klagen wegen angeblich fehlerhafter Kommunikation gegen Wirecard.

Vorstands-Chef Braun schon länger in der Kritik

Seit einiger Zeit schon stand der Mann, der das Unternehmen seit rund 20 Jahren leitet, in der Kritik: Markus Braun, Chef des Vorstands und gleichzeitig größter Aktionär des Unternehmens. Kritiker warfen ihm immer wieder vor, mindestens zu polarisieren, wenn nicht sogar schädlich auf das Image des Konzerns zu wirken.

Braun leitet das Unternehmen seit 2002, machte Wirecard vom aufstrebenden FinTech-Unternehmen zu einer der 30 wertvollsten Firmen der deutschen Börse. Doch seine Methoden seien einem Dax-Konzern nicht mehr angemessen, heißt es. Die Praxis, als Vorstand gleichzeitig rund sieben Prozent der Konzernaktien zu halten, ist umstritten. Dazu noch die Ermittlungen der Bafin und Ungereimtheiten in den letzten Jahren. Wie mehrere Presseagenturen meldeten, empfahlen einige Händler dem Konzern, ihr Führungspersonal auszutauschen, um die Wogen um Wirecard etwas zu glätten. Bereits im Mai hatte der Konzern den Vorstand umgebaut und Markus Brauns Macht eingeschränkt, so musste er zum Beispiel die Kommunikation mit den Investoren abgeben.

Der Analyst Mirko Mayer von der Landesbank Baden-Württemberg etwa sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Braun und dem Aktienkurs von Wirecard. Denn der geht seit September 2018 tendenziell bergab, ganz im Gegensatz zum Kurs von Konkurrenten wie Ayden oder Paypal. Für Mayer zeigt das: Die Branche selbst hat keine Probleme, aber die Sorge vor einem Reputationsverlust bei Wirecard ist groß. Und das drückt auf den Kurs. Andere Analysten sahen gerade in dem charismatischen Braun immer einen wichtigen Punkt für den Erfolg von Wirecard.

Vor kurzem hatte Markus Braun noch gemeldet, dass der Konzern an seiner Prognose für den Betriebsgewinn im Jahr 2020 festhalten wolle. Dieser werde zwischen 1,0 und 1,12 Milliarden Euro liegen.