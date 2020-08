Das ist bei Wirecard noch alles ungeklärt

Waren die Ermittler auf der falschen Fährte?

Hartnäckig verfolgten vor allem zwei Journalisten der "Financial Times" die Ungereimtheiten bei Wirecard. Erste kritische Berichte hatte es bereits ab 2015 gegeben und zu Beginn des Jahres 2019 häuften sich die Berichte über gefälschte Geschäftszahlen und Bilanzbetrug.

Zu ihrer eigenen Überraschung gerieten die Journalisten aber selbst ins Visier der Ermittler - wegen möglicher Absprachen mit Informanten und Leerverkäufern. Mit solchen Wetten auf fallende Aktienkurse lässt sich viel Geld verdienen, vor allem dann, wenn es gesicherte Hinweise darauf gibt, dass etwas in den Geschäftsberichten der betreffenden Unternehmen nicht stimmt.

Bislang gibt es nur Spekulationen, dass jemand über belastbare Informationen aus den Wirecard-Bilanzen verfügte, die er selbst zunächst an Hedgefonds verkaufte, bevor er sie an die "Financial Times" schickte - und sogar an die BaFin als die zuständige Behörde weiterleitete.

Es gibt auffällige Parallelen zwischen den Vorgängen Anfang 2019 und einem Fall, der bereits gut zehn Jahre zurückliegt. Im Frühjahr 2010 stellte ein Mann Strafanzeige gegen Wirecard bei der Staatsanwaltschaft München - wegen möglicher Geldwäsche. Diese Ermittlungen dauerten bis Februar 2012 und wurden schließlich eingestellt.

Umgekehrt erstattete eine Anwaltskanzlei im Namen Wirecards und der Beteiligungsgesellschaft des damaligen Vorstandschefs und Großaktionärs Markus Braun Strafanzeige gegen diesen Mann wegen des Verdachts auf Kursmanipulation. Er wurde im September 2010 verhaftet und später wegen diverser Fälle von Kursmanipulation verurteilt. Die Wirecard-Aktie war aber nicht darunter.