Wirecard arbeitet mit chinesischem Reiseveranstalter zusammen

Wirecard sieht hier enorme Wachstumschancen und laut Unternehmen ist es einer der fünf Top-Märkte weltweit. Daher hat das Unternehmen seine Engagements in China zuletzt deutlich ausgeweitet und eine neue Kooperation angekündigt.

Nutzerzahlen steigen

In China boomt das bargeldlose digitale Bezahlen mit dem Smartphone. Gemessen an der Nutzerzahl belegen die beiden großen chinesischen mobilen Zahlungs-Plattformen WeChatPay und Alipay weltweit die Spitzenplätze. Gemeinsam kommen sie auf über 1,3 Milliarden Nutzer, Tendenz steigend. Um sich da ein Stück vom Kuchen zu sichern, kooperiert Wirecard seit mehreren Jahren mit den chinesischen Plattformen. So können Chinesen in Deutschland über Wirecard bei Einzelhändlern hierzulande und Europa genauso mit dem Handy bezahlen wie zuhause. Angesichts des Touristenstroms aus China ist das ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor.

Kooperation mit Ctrip

Allein über Alipay werden bei Wirecard monatlich mehr als 10 Millionen Transaktionen abgewickelt, heißt es aus dem Unternehmen. Nun hat Wirecard den nächsten Coup gelandet. Er wird ab sofort mit Ctrip kooperieren, dem größten Online-Reiseveranstalter im Reich der Mitte. Das Unternehmen verbindet Millionen Kunden mit Hotels, Transportanbietern und Reiseunternehmen in aller Welt. Die Zusammenarbeit mit Wirecard soll ihnen das digitale bargeldlose Bezahlen im Ausland erleichtern.