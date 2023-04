Wird Heizungsbauer Viessmann an US-Firma verkauft?

Ähnlich wie bei der Abwanderung der Solar-Technologie stellt sich auch bei Wärmepumpen und Heiztechnik die Frage, ob deutsche Hersteller groß und innovativ genug sind, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Auch bei Wärmepumpen gibt es harte Konkurrenz. So will der US-Konzern Carrier Global offenbar das hessische Familienunternehmen Viessmann kaufen.

Konkurrenz aus Asien und EU-Ländern drängt auf deutschen Markt

Seit auch in Deutschland die Umstellung von fossilen Heizungen auf elektrische Wärmepumpen boomt, drängen ausländische Hersteller immer stärker auf den Markt. Noch sind die Geräte extrem teuer – vor allem hierzulande – aber das soll nicht so bleiben. Asiatische Klimatechnik, aber auch Anbieter aus Dänemark, Österreich und den USA sind am Start. Der US-Konzern Carrier Global hat jetzt offenbar dem Traditionsunternehmen Viessmann ein Übernahmeangebot gemacht - im Wert von 12 Milliarden Dollar einschließlich Schulden.

Was wird aus den Arbeitsplätzen von Viessmann in Deutschland?

Das Unternehmen in Allendorf an der Eder wurde 1917 von Johann Viessmann gegründet. Vorstand und Aufsichtsrat sind, zwei Insidern zufolge, zum Verkauf entschlossen. So haben sie das der Nachrichtenagentur Reuters berichtetet. Offizielle Stellungnahmen gibt es noch nicht. Möglicherweise geht es auch nur um eine Partnerschaft mit dem wesentlich größeren US-Unternehmen Carrier Global, das seinen Marktanteil in Europa vergrößern will.

Viessmann zählt zu den wenigen Herstellern, die neben Wärmepumpen auch Gas-Heizungen noch eine Zukunft geben und auch hier in neue Lösungen investieren, etwa in Verbindung mit Wasserstoff. Wie das nach einer Übernahme durch Carrier wäre, lässt sich schwer vorhersagen. Ein Großteil der rund 14.500 Arbeitsplätzen bei Viessmann hängt nach wie vor am Gasgeschäft, vor allem in Deutschland. Für Wärmepumpen ist dagegen der Ausbau des polnischen Standorts Legnica geplant. Auch andere deutsche Hersteller wollen ihre Wärmepumpen in Polen und anderen ausländischen Standorten produzieren, weil dort die Arbeitskosten geringer sind.

Heizen mit Strom auch in Europa der neue Trend für Investitionen

Viessmann konnte im letzten Jahr den Umsatz kräftig steigern - um 19 Prozent auf rund vier Milliarden Euro. Etwa die Hälfte davon wurde im Inland erzielt. Bei Carrier Global liegt der Schwerpunkt des Geschäfts mit knapp zwei Dritteln in Nord- und Südamerika. Nur knapp ein Viertel der Klimatechnik wurde bisher in Europa verkauft, das für den US-Konzern wegen der bevorstehenden Heizwende als neuer Wachstumsmarkt gilt. Ähnlich denken viele Hersteller aus Fernost - vor allem Anbieter aus China, Japan und Korea, die seit Jahrzehnten weltweit vor allem Klimaanlagen verkaufen.