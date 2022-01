Wintersport: Was dürfen Hunde auf der Skipiste?

Skifahren und den Hund dabeihaben, das ist nicht so einfach: Es gibt keine Hunde-Skiausrüstung, keine Hundelifte und vor allem keine Hundepisten. Hunde sind auf Skipisten verboten, denn Ski- und Snowboardfahrer sind oft sehr schnell unterwegs, zu gefährlich wäre es, wenn plötzlich ein Hund kreuzt. Die Skier und Boards haben messerscharfe Kanten, an denen sich die Tiere schwer verletzen könnten.

Hund nicht auf der Piste, aber auf manchen Loipen erlaubt

Auf Langlaufloipen sind Hunde in manchen Regionen erlaubt, vor allem in Österreich und der Schweiz. Aber auch in Bayern, im Skizentrum Mitterdorf in der Gemeinde Philippsreuth, sind Hunde seit kurzem zulässig - sowohl beim klassischen Langlauf, als auch beim Skating und auf dem Winterwanderweg.

Bernhard Hain vom Landratsamt Freyung-Grafenau sagt, das habe bei den Tests im vergangenen Jahr bis auf ein paar Einzelheiten gut geklappt: "Der Hauptärger waren Hundehaufen." Das hofft man in dieser Saison besser organisieren zu können. Auf mehr Regeln wolle die Gemeinde aber verzichten.

Vor der Schneetour: Auf Gesundheit und Fitness der Hunde achten

Grundsätzlich sollten Hundebesitzer aber einiges beachten, wenn sie mit ihrem Vierbeiner lange im Schnee unterwegs sein wollen. Andi Hammerstingl von der Lawinenhundestaffel Hochland sagt, man solle schauen, dass der Hund keine Hüft- oder Wirbelsäulenproblem hat, bevor man mit ihm auf Tour geht. Wichtig sei auch, dass man nicht zu früh mit ihm startet, er sollte ausgewachsen sein, bevor man auf den Berg geht, also mindestens eineinhalb Jahre alt. Erst dann sind die Knochen und Gelenke einer solchen Anstrengung gewachsen.

Auch gesunde Hunde sollten nicht von heute auf morgen eine Tour im Schnee zurücklegen, sondern länger trainiert werden. Denn das Laufen im Tiefschnee bedeutet eine besondere Anstrengung für alle Gelenke, Muskeln und auch fürs Herz.

Besondere Ausrüstung für Hunde im Schnee

Zudem sollte man für den Hund eine besondere Ausrüstung dabei haben, sagt Andi Hammerstingl von der Lawinenstaffel: "Ich habe immer Hundebooties im Winter dabei, da der Schnee recht scharf ist mit den Eiskristallen." Da könne es passieren, dass die Hunde sich aufschürfen, wenn sie lange dabei sind. Schuhe würden die Tiere besser schützen.

Für Langhaarhunde gibt es auch Stulpen zum Überziehen. So bilden sich keine Schneebollen an den Beinen, die den Hund beim Gehen behindern könnten oder der Haut schmerzen. Was vor einer Schneetour besondere Pflege benötigt, sind die Pfoten. Am besten sollten die Haare dort gekürzt werden und auch die Haare zwischen den Ballen weggeschnitten werden, denn sonst bilden sich zwischen den Ballen Eiskristalle, hart wie Steine.

Auch ein Muss für den Hund im Schnee sei eine Sonnenbrille, sagt Andi Hammerstingl: "Wenn da ein superschöner Tag ist und wir auf der Zugspitze sind, da ist es bei den Hunden das Gleiche wie bei uns: Wir bekommen dann so eine Art Sonnenbrand in den Augen, nur ist es beim Hund noch viel eher der Fall, weil die viel näher an der Schneeoberfläche sind, wo die Sonnenstrahlen reflektiert werden."

Hunde sollten bestimmte Grundkommandos können

Alles muss vorher geübt werden. Das Tragen der Sonnenbrille wie auch der Schuhe. Überhaupt sollte ein Hund nur mit auf die Loipe oder auf Skitour, wenn er bestimme Grundkommandos kann. Wichtig ist zum Beispiel das Ablegen und Warten. Denn wie beim Sommerwandern ist nicht der Aufstieg das Gefährliche, sondern der Abstieg.

Damit der Hund nicht bei der Abfahrt zwischen die Skier gerät oder sich an den gefährlichen Kanten verletzt, sollte der Skifahrer erst ein Stück alleine abfahren und dann den Hund hinterherkommen lassen. Auch auf Langlaufloipen sollte der Hund gelernt haben, hinter Herrchen und Frauchen in der Loipe zu laufen. Er darf auch keine Wildtiere jagen oder Erdbauten aufgraben. Denn die Wildtiere brauchen ihre Kräfte, um den harten Bedingungen im Winter stand zu halten.

In den Rucksack gehören neben einem Erste-Hilfe-Täschchen leichtverdauliches Futter, Wasser inklusive eines Trinkgefäßes, ein regendichter Mantel, Pfotenschutzschuhe und Fettcreme für die Pfoten.

Hunde werden oft überfordert

Andi Hammerstingl von der Lawinenhundestaffel Hochland weiß aus Erfahrung, dass Hunde oft überfordert werden: "Wenn man mit Hund am Berg ist, ist man als Team unterwegs, also sprich Herrchen und Hund und da sollte man auch auf den Hund schauen. Wir haben die Ski, der Hund muss das alles laufen." Da solle man schauen, dass der Hund Pausen hat, "abhecheln" kann und Zeit für sich hat.

Ein klares Zeichen für Überforderung ist, wenn sich das Tier hinlegt, dann brauche es öfter eine Pause. Darum ist es sinnvoll, im Winter unbedingt eine Isomatte mit im Gepäck zu haben, die dann als Rastplatz dient.