Winterschlussverkauf: Weniger Angebote als letztes Jahr

Sie sind in den Innenstädten kaum zu übersehen: Sale-Schilder hängen schon seit Wochen in den Schaufenstern. Am letzten Montag im Januar startet der Winterschlussverkauf offiziell und viele Einzelhändler bieten laut Handelsverband Bayern bis zu siebzig Prozent Rabatt an. Wer also noch Wintersachen braucht, sollte die Gelegenheit nutzen und zuschlagen.

Winterschlussverkauf: Rabatte nicht nur bei Kleidung

Vor allem die Textilbranche will in den Regalen Platz für die Frühjahrskollektionen schaffen. Aber neben Bekleidungsgeschäften machen auch Bau- und Elektronikmärkte, Möbelhäuser, Optiker und Parfümerien bei den Rabattaktionen mit.

Das Sale-Angebot ist dieses Jahr kleiner

Der diesjährige Winter ist bislang ganz nach dem Geschmack der Einzelhändler: Viel Schnee und kalte Temperaturen sorgen dafür, dass warme Jacken, Pullover und Schuhe in den vergangenen Wochen bei den Kunden heiß begehrt waren. In der Folge ist im Schlussverkauf nicht mehr ganz so viel Ware da.

"Der Tisch ist nicht so reich gedeckt wie im Vorjahr. Denn in diesem Jahr ist der Winter mit aller Wucht nach Bayern gekommen. Insofern: Es ist Markenware da. Aber Schnäppchenjäger sollten sich gerade in der ersten Woche beeilen." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern.

Darum ist der Begriff "Winterschlussverkauf“ umstritten

Der Begriff "Winterschlussverkauf“ kommt noch aus der Zeit, in der der Gesetzgeber Rabattaktionen genau geregelt hat. Diese Aktionen, die den Absatz ankurbeln, durften nur in einem bestimmten Zeitraum (Winter- und Sommerschlussverkauf) ablaufen, um unfairen Wettbewerb zu verhindern. Seit Inkrafttreten der Reform des Gesetzes gegen den "unlauteren Wettbewerb“ von 2004 können die Einzelhändler ihre Saisonschlussverkäufe aber nach Belieben planen.

Eigentlich gibt es den "Winterschlussverkauf" gar nicht mehr

Den letzten offiziellen Winterschlussverkauf in Deutschland gab es vor mehr als zehn Jahren. Trotzdem hat sich der Begriff hartnäckig gehalten, weil die Händler weiterhin zu den gewohnten Zeiten Rabattaktionen anbieten.