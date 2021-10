Winterflugplan startet an Bayerns Flughäfen

Ziele in Dänemark, Finnland und Lettland im Norden sowie in Kalabrien, auf Zypern und den Kanaren, dazu kommt Plovdiv in Bulgarien: Zum Flugplanwechsel hat der Memminger Airport zahlreiche Premieren angekündigt. 44 Verbindungen werden in den kommenden Monaten regelmäßig vom Allgäu aus bedient – und damit so viele wie nie zuvor in der kalten Jahreszeit.

Memmingen bedient vor allem Touristen

Damit scheint die Corona-Krise – zumindest was die Zahl der Strecken angeht – für den kleinsten der drei bayerischen Verkehrs-Flughäfen überwunden. Die Memminger profitieren davon, dass dort vor allem touristische Kunden angesprochen werden. Dieser Markt erholt sich deutlich schneller als das Segment der Geschäftsreisen.

München hofft auf USA-Geschäft

Das bekommt vor allem der Münchner Flughafen zu spüren. Dort erholen sich die Zahlen auch, sind aber immer noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Im Erdinger Moos hofft man derzeit vor allem auf eine hohe Nachfrage nach USA-Reisen. Die Vereinigten Staaten öffnen ab dem 8. November wieder, zumindest für geimpfte Passagiere. Der wichtigste Anbieter Lufthansa reagiert darauf mit zahlreichen Flügen in US-Städte.

Nürnberg mit neuem Billigflug-Ziel

Auch am Nürnberger Flughafen geht die Erholung weiter. Neben klassischen Sonnenzielen rund um das Mittelmeer gibt es im Winter eine neue Verbindung des Billigfliegers Vueling nach Paris im Angebot.