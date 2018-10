Winterflugplan an Bayerns Flughäfen startet

Besonders starke Flug-Zuwächse meldet vor allem der Flughafen Memmingen: Gleich acht neue Strecken stehen auf dem Winterflugplan des Allgäu Airport. Die beiden wichtigsten Airlines in Memmingen, die Billigflieger Ryanair und Wizz Air, fliegen ab Sonntag sowohl klassische Sonnenziele wie Marrakesch oder Brindisi an, aber auch die israelische Metropole Tel Aviv, außerdem Städte in Mittel- und Osteuropa sowie in Schottland.

Nürnberg: mehr Flüge für Geschäftsreisende

Sechs neue Ziele werden von Nürnberg aus bedient, darunter auch die Fernstrecke nach Dubai. Außerdem baut die Lufthansa-Tochter Eurowings ihr Angebot auf der Strecke von Nürnberg nach Berlin aus, dazu kommen Flüge nach Warschau mit der polnischen LOT.

München: neues Langstreckenziel Kolumbien

Ein komplett neues Langstreckenziel nach Südamerika wird ab Mitte November in München bedient. Vom Erdinger Moos aus fliegt dann die kolumbianische Avianca Bogota direkt an. Wettbewerber wie die Lufthansa, United Airlines oder Thai führen auf der Langstrecke in München diesmal keine komplett neuen Verbindungen ein, allerdings werden bestehende Strecken zum Teil deutlich häufiger pro Woche bedient.