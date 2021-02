Winterdienst: Wie gut sind die Alternativen zum Streusalz?

Wenn die großen Schneepflüge ausfahren, ist das nicht ganz ungefährlich, weil immer wieder Autofahrer versuchen zu überholen. Dennoch nutzen die Straßenmeistereien vor allem diese mechanische Möglichkeit, den Schnee zu beseitigen. Die Gründe: Diese Variante ist günstig und auch umweltfreundlich.

Zur Sicherheit der Autofahrer streuten die Straßenmeistereien allerdings auf stark befahrenen Straßen Salz. Das ist Privatpersonen in den meisten Gemeinden auf öffentlichen Wegen verboten. "Streusalz ist schlecht, da es sich im Boden anreichert und auch in regenreichen Jahren kaum ausgewaschen werden kann. Das führt im Boden zu einer Verschlämmung und auch dazu, dass er schlechter durchlüftet, also im schlimmsten Fall führt das auch zu einer Bodenunfruchtbarkeit", sagt Josef Seebacher von der Autobahnmeisterei München-Süd.

Wegen Streusalz: Bäume nehmen weniger Nährstoffe auf

Streusalz besteht aus Natriumchlorid - also ganz normalem Kochsalz. Manchmal wird auch Kalium, Magnesium, Kalzium oder Harnstoff beigemischt. Alle Substanzen schädigen letztendlich die Böden, weil sie diese überdüngen. Einmal gestreut, dauert es mehrere Jahre, bis sich die Böden davon erholen.

"Der hohe Salzgehalt im Boden führt dazu, dass die Bäume weniger Nährstoffe aufnehmen können, die Folge sind dann kleine Blätter, Braunfärbungen und auch frühzeitiger Laubfall im Herbst", erklärt Martina Gehret vom Bund Naturschutz. Sie warnt davor, dass die Bäume auch anfälliger für weitere Krankheiten sind und schlimmstenfalls absterben.

Experten empfehlen Privathaushalten, dass sie salzfreie Streumittel verwenden, etwa Sand, Splitt oder Kies - alles Streumittel, die im Handel durch das Umweltzeichen Blauer Engel erkennbar sind.

Schäden für Mensch, Natur, Bauwerke

Doch Streusalz führt nicht nur zu massiven Schäden an Pflanzen und Bäumen, sondern auch an Stahlträgern von Brücken und Autos, ebenso an Ziegel- und Betonteilen von Gebäuden. Das bestätigt eine Studie des Helmholtz-Instituts, das vom Bundesumweltministerium beauftragt wurde, die Auswirkungen von Streusalz zu erforschen. 50 Prozent der Korrosionsschäden seien demnach auf Streusalze zurückzuführen. Das Tauwasser des vom Salz geschmolzenen Eises sei auch im Grundwasser nachweisbar, ebenso als Feinpartikel in der Luft und somit erreiche es auch uns Menschen.

Es gibt eine Vielzahl an alternativen Streumitteln.

Sand

Der Vorteil: Er ist kostengünstig und leicht auszubringen.

Er ist kostengünstig und leicht auszubringen. Der Nachteil: Da die Körner sehr klein sind, bringt Sand nicht besonders viel Haftung. Er hat somit nur einen geringen Anti-Rutsch-Effekt. Sand ist zudem nur mühevoll wieder zu entfernen.

Splitt

Der Vorteil: Splitt ist einfach zu erwerben, denn er gehört zum gängigen Sortiment von Supermärkten und Baumärkten. Durch die großen spitzen Körner hat er eine gute Antirutsch-Wirkung.

Splitt ist einfach zu erwerben, denn er gehört zum gängigen Sortiment von Supermärkten und Baumärkten. Durch die großen spitzen Körner hat er eine gute Antirutsch-Wirkung. Der Nachteil: Die spitzen Steinchen können bei Haustieren zu Entzündungen an den Pfoten führen; wenn der Schnee weggetaut ist, zerstören die Steinchen zudem den Belag, auf dem sie liegen.

Doch auch diese alternativen Streumittel seien nicht unproblematisch, warnt Naturschützerin Martina Gehret. Split etwa verunreinige die Fahrbahnrinnen und Einlaufschächte der Kanalisation. Diese müssten dann wieder aufwendig gereinigt werden. Im Splitt könnten Gehret zufolge "Sachen enthalten sein, die

Martina Gehret rät zudem von Asche ab. Die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg oftmals verwendet. Sie bleibt an den Schuhen kleben und führt dann für viel Schmutz in den Häusern. In den meisten Orten ist die Verwendung von Asche daher verboten.

Zwei andere Streumittel werden hauptsächlich im Baumarkt und Gartencenter angeboten.

Lavagranulat

Der Vorteil: Es hat eine gute Anti-Rutsch-Wirkung.

Es hat eine gute Anti-Rutsch-Wirkung. Der Nachteil: Es muss ebenso wie Sand und Splitt nach dem Winter wieder aufwendig entfernt und entsorgt werden.

Blähton

Der Vorteil: Er ist rutschhemmend, leicht zu transportieren und dadurch handlich. Durch die großen Poren wird Blähton zur Bodenverbesserung im Garten eingesetzt. Er kann also einfach nach dem Winter auf die umliegenden Böden gekehrt werden und dort liegen bleiben.

Er ist rutschhemmend, leicht zu transportieren und dadurch handlich. Durch die großen Poren wird Blähton zur Bodenverbesserung im Garten eingesetzt. Er kann also einfach nach dem Winter auf die umliegenden Böden gekehrt werden und dort liegen bleiben. Der Nachteil: ---

Der Königsweg im Kampf gegen Schnee und Eis setzt jedoch in erster Linie auf Muskelkraft.

"Im privaten Bereich kann man auf Salz verzichten. Das beste ist einfach, wenn jeder seinen Gehweg gut räumt und dann Sand und ein gutes Schuhwerk. Dann rutscht man auch nicht aus." Martina Gehret, Bund Naturschutz

Das ist nach Ansicht der Expertin die kostengünstigste und auch umweltfreundlichste Variante: rechtzeitig Schnee schippen. Sportlich ist des noch dazu.