Winora-Group: Verlässlicher Arbeitgeber trotz Übernahme-Angebot

Nach dem Übernahmeangebot für die holländische Accell-Group durch einen US-Investor müssen sich die etwa 680 Mitarbeiter der Fahrradproduzenten der Winora-Group in Sennfeld bei Schweinfurt und Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth offenbar keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen.

Der Geschäftsführer der Winora-Group, Christoph Mannel, äußerte sich in einem schriftlichen Statement wörtlich so: „Wir bleiben auch in Zukunft ein verlässlicher Arbeitgeber, sowohl am Standort in Sennfeld wie auch in Waldsassen.“ Wie berichtet, will die New Yorker Beteiligungsgesellschaft KKR die börsennotierte Accell Group für 1,56 Milliarden Euro übernehmen.

Winora Group meint mehrere Marken

Mannel wird in dem Statement weiter wörtlich zitiert: „Mit KKR haben wir im Hinblick auf die Digitalisierung einen starken Partner gefunden – nicht nur aufgrund der Finanzkraft, sondern auch wegen des Know-hows. Wir waren in den Angebotsprozess involviert und tragen die Entscheidung voll und ganz mit. Umgekehrt unterstützt KKR unsere bereits ausgearbeitete strategische Entwicklung der einzelnen Marken.“

Nach Angaben einer Pressesprecherin der Winora-Group beschäftigt das Unternehmen in Sennfeld rund 490 Mitarbeiter und in Waldsassen rund 190 Mitarbeiter. In Sennfeld sind unter „Winora“ City-, Trekking-, eCity-, eTrekking- und Kinderfahrräder und unter Haibike Elektro-Moutainbikes, Elektro-Trekking- und Elektro-Kinderfahrrräder angesiedelt Bei „Ghost“ in Waldsassen sind es folgende Kategorien: Mountainbikes, Gravel- Trekking-, eMTB, eTrekking und elektro-Bikes für Kinder.