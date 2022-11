Windkraftsparte sorgt bei Siemens Energy für erhebliche Verluste

Siemens Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut hohe Verluste erwirtschaftet. Sorgenkind war – wie bereits in der Vergangenheit die spanische Windkraft-Tochter Siemens Gamesa. Aber auch die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatten massive Auswirkungen auf das Zahlenwerk des Energie-Technik-Spezialisten. Bei der Vorlage der Jahresbilanz in München zeigte sich Konzernchef Christian Bruch aber optimistisch.

Siemens Energy-Chef Bruch: "2022 war der perfekte Sturm"

Eigentlich ist die Strategie von Siemens Energy klar definiert: Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien, allem voran der Windkraft, soll schnell und vor allem profitabel wachsen. Damit will der DAX-Konzern ausgleichen, dass in Zeiten von globalen Energie-Wenden der Umsatz mit traditioneller Kraftwerkstechnik absehbar schrumpfen wird. Doch bisher geht dieser Plan nicht auf.

Just der Hoffnungsträger Windkraft beschert Siemens Energy hohe Verluste. Deswegen zog Christian Bruch bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ein durchwachsenes Resümee: "Ich glaube, 2022 war der perfekte Sturm: Wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben einen Krieg mitten in Europa. Wir haben viele Veränderungen leisten müssen. Und gleichzeitig haben wir eine wahnsinnige Nachfrage nach unseren Produkten, weil jeder in Energie-Infrastrukturen investieren muss. Und wir mussten viel machen, um resilienter zu werden."

Siemens Gamesa sorgt für Großteil des Verlustes

Unter dem Strich hat Siemens Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust lag bei 647 Millionen Euro. Dafür war vor allem die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa verantwortlich. Hier kamen mehrere Faktoren zusammen: Selbst verschuldete Gründe wie offenbar schlecht geplante Großprojekte, aber auch externe Entwicklungen wie ein sprunghafter Anstieg von Rohstoff-Preisen.

So lasse sich auch begründen, wie Siemens Gamesa seit geraumer Zeit das Kunststück schafft, trotz eines boomenden Marktes für Erneuerbare Energien kein Geld zu verdienen, so Bruch. "Man muss immer sehen: Erneuerbare Energien hängen unglaublich an Materialien. Man braucht für Erneuerbare Energien, wenn Sie das pro Kilowatt nehmen, ungefähr zehnmal so viel Material wie bei einer konventionellen Technologie." Bruch weist deshalb daraufhin, dass damit die Schwierigkeiten bei den Lieferketten, die Windradsparte von Siemens Energy extrem getroffen hätten.

Bruch: Probleme bei Windradsparte fast ausgestanden

Inzwischen sieht Bruch aber die Trendwende eingeleitet. Weshalb er in seinem Ausblick sehr positiv sei. Die spanische Tochter hat eine neue Führungsmannschaft, außerdem will man den übrigen Aktionären ihre Anteile abkaufen und Siemens Gamesa voll in den Konzern integrieren. Außerdem werde die Nachfrage hoch bleiben. "Es wird keine Energiewende geben ohne massiven Ausbau der Windenergie. Und viele Probleme, die wir sehen, die kann man selber lösen." Deswegen sei es für das Unternehmen auch ein guter Zeitpunkt um zu sagen, wir übernehmen den Rest von Siemens Gamesa. "Es ist ein Markt, in dem kann man absolut Geld verdienen." Allerdings zeige sich auch bei den Wettbewerbern, dass in dem aktuellen Umfeld, mit den schwierigen Lieferketten keiner wirklich Geld verdiene.

Auftragsbestand bei Siemens Energy steigt auf 100 Milliarden Euro

Optimistisch stimmt Bruch auch der hohe Auftragseingang, der deutlich über dem Umsatz lag. Was auf zukünftiges Wachstum hindeutet. Das Orderbuch ist inzwischen knapp 100 Milliarden Euro stark, das sind die Umsätze von mehr als drei Jahren. Den Aktionären und der Belegschaft bleibt die Hoffnung, dass sich der Optimismus des Managements tatsächlich in messbare Erfolge ummünzen lässt. Auf eine Dividende müssen die Anteilseigner in diesem Jahr aber verzichten.