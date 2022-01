Windenergie: Planer hoffen auf Rückenwind aus der Politik

Die Windenergiebranche in Bayern wünscht sich mehr Verlässlichkeit von der Politik. Es brauche klare Perspektiven für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, sagte Georg von Aretin von der Regensburger Ostwind GmbH anlässlich des Treffens von Bundeswirtschafts- und Klimaminister Habeck (Grüne) mit Ministerpräsident Söder (CSU) am heutigen Donnerstag.

10-H-Regel als Hürde

Das Ostwind-Büro hat schon mehr als 600 Windkraftanlagen realisiert, viele davon in Nord- und Ostbayern. Aber die Planungen werden immer schwieriger, sagt Projektleiter von Aretin:

"Wichtig wäre für Firmen wie Ostwind, dass die Politik in Bund und Land in eine gemeinsame Richtung arbeitet. (…) Und dann natürlich auch, wie wir diese hohe Hürde 10-H letztendlich deutlich kleiner kriegen." Georg von Aretin, Ostwind

Die sogenannte 10-H-Regel regelt den Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung und gilt seit Jahren als Haupthindernis bei der Planung neuer Anlagen. Sie besagt: der Mindestabstand zur nächsten Siedlung muss das Zehnfache der Höhe des Windrads betragen. Bei einem 250 Meter hohen Windrad würde der Mindestabstand also 2,5 Kilometer betragen.

1.000-Meter-Regel könnte 10-H ersetzen

Andere Bundesländer nutzen eine Klausel im Baugesetzbuch und haben einen pauschalen Mindestabstand von 1.000 Metern zur Wohnbebauung festgeschrieben, unabhängig von der Höhe des Windrads. Diese Regelung würde den Spielraum von Planern und Investoren in Bayern bereits deutlich erhöhen, sagt von Aretin.

Oberpfalz: Strom für 200.000 Haushalte

Die Bedeutung der Windenergie fällt je nach Region sehr unterschiedlich aus. In der Oberpfalz etwa drehen sich heute schon mehr als 140 Windräder und liefern laut Energieatlas Strom für mehr als 200.000 Haushalte.

Niederbayern: Weniger als ein Prozent Windenergie

Niederbayern dagegen ist zwar Spitzenreiter im Freistaat, was die Produktion und Nutzung von regenerativen Energien insgesamt angeht. Bei der Windenergie allerdings ist man Schlusslicht. Nicht einmal ein Prozent des täglich verbrauchten Stroms in Niederbayern kommt aus der Windkraft. Erneuerbare Energie wird fast ausschließlich aus Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse erzeugt.

Wo neue Anlagen geplant sind

Immerhin: Es werden auch in Niederbayern neue Windkraftwerke geplant. Derzeit unter anderem im Landkreis Landshut in Vilsbiburg und Geisenfeld, in Volkenschwand im Kreis Kelheim oder in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau.

In der Oberpfalz sollen neue Windräder unter anderem in Parkstein und Tännesberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, in Trausnitz im Kreis Schwandorf und im Landkreis Regensburg in Wiesent und Laaber entstehen. Das Unternehmen Ostwind plant derzeit einen Windpark mit zwei Windrädern in der Gemeinde Sinzing vor den Toren Regensburgs.

Gescheitertes Großprojekt im Paintner Forst

Diese Anlage ist sozusagen das letzte Überbleibsel eines ehrgeizigen Großprojekts. Denn ursprünglich war hier im Grenzgebiet zwischen Oberpfalz und Niederbayern einmal einer der größten Windparks Bayerns geplant. Im sogenannten Paintner Forst sollten bis zu 14 Windräder entstehen und Strom für 35.000 Menschen liefern - das entspricht einer Stadt so groß wie Deggendorf. Bürgerproteste und nicht zuletzt die 10-H-Regel ließen das Projekt dann immer weiter zusammenschrumpfen.