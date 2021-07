Windanlagenbauer Siemens Gamesa mit Gewinn-Warnung

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate hat Siemens Gamesa mit seinen Zahlen enttäuscht. Das Unternehmen geht nun nicht mehr davon aus, im laufenden Geschäftsjahr schwarze Zahlen zu erreichen. Schon im Vorjahr hatte Siemens Gamesa einen Verlust erwirtschaftet.

Unrentable Projekte - hohe Rohstoffkosten

Für die aktuelle Gewinnwarnung gibt es nach Firmenangaben mehrere Gründe. So muss der Konzern fast 230 Millionen Euro auf unrentable Projekte abschreiben, vor allem in Brasilien. Dazu kommen deutlich gestiegene Rohstoff-Kosten, die sich offenbar nicht in höhere Verkaufs-Preise ummünzen lassen, was auf einen massiven Wettbewerbsdruck schlissen lässt.

Aktie von Siemens Energy verliert stark

Für die Mutter Siemens Energy AG ist das ein Problem. Im Tagesverlauf ging es für die Aktie über zehn Prozent nach unten. Eigentlich soll das Windgeschäft von Siemens Gamesa den laufenden Umbau des Gesamtkonzerns stabilisieren: Weg von Kohle- und Gas-Kraftwerken, hin zu erneuerbaren Energien wie Wind und Wasserstoff. Bisher aber schlagen sich höhere Auftragseingänge nicht in Gewinnen nieder. Damit wird auch Siemens Energy seine bisherigen Ertragsziele im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr erreichen können.