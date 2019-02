Will Audi-Management eine Schicht in Ingolstadt streichen?

Schichtstreichung 2018 scheiterte am Betriebsrat

Schon im vergangenen Jahr hatte das Audi-Management Schichten streichen wollen und damit für böses Blut bei den Arbeitnehmervertretern gesorgt. Im Oktober kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat. Damals hatte das Management ohne Absprache mit dem Betriebsrat Pläne für eine mögliche Schichtstreichung an der A4/A5-Linie an die Belegschaft kommuniziert. Diese Schichtstreichung scheiterte am massiven Widerstand des Betriebsrates.