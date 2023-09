Wiedereröffnung bei Galeria Kaufhof in Regensburg

Kunden in der Regensburger Innenstadt können am Donnerstag erstmals die innen umgebaute Galeria-Filiale besuchen. Seit zehn Uhr sind die Türen der Filiale am Regensburger Neupfarrplatz erstmals seit dem Umbau nach der Rettung wieder geöffnet.

Galeria-Filiale seit 2. September vorübergehend geschlossen

Nachdem die Filiale am 2. September vorübergehend geschlossen worden war, wurde der Kaufhof innen umgebaut und das neue Warensortiment aufgebaut. Wie der Filial-Geschäftsführer Roman Kasimir im Gespräch mit BR24 sagte, sei die Eröffnung am Donnerstag nur das "Soft-Opening".

Das heißt: Die Türen werden zwar um 10 Uhr für Kunden geöffnet, stellenweise befänden sich Flächen aber noch im Umbau, so Kasimir. Deshalb werde das "Grand-Opening" voraussichtlich am 6. Oktober 2023 stattfinden.

Restaurant bleibt vorerst leer - Verhandlungen laufen

Das Sortiment im Kaufhof wurde laut Kasimir komplett umstrukturiert. So befindet sich jetzt im 3. Stock eine "Home"-Abteilung. Die Schreibwarenabteilung ist vom Erdgeschoss ebenfalls in den 3. Stock gezogen. Weiterhin leer bleibt das Restaurant im obersten Stockwerk samt Dachterrasse. "Wir befinden uns weiterhin in Gesprächen dazu und hoffen auf eine baldige Lösung", so Kasimir.

Neuer Lebensmittelversorger im Untergeschoss

Im Untergeschoss teilen sich nun zwei Lebensmittelversorger die Fläche. Neu ist hier die Filiale der Supermarkt-Kette "Go-Asia" für asiatische Lebensmittel. Die Edeka-Filiale bleibt.

Im Zuge des Insolvenzverfahrens des Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sollte die Filiale in der Regensburger Altstadt geschlossen werden. Ende Mai 2023 wurde bekannt, dass sich der Galeria-Konzern, der Eigentümer der Immobilie und das Wirtschaftsministerium auf einen Erhalt der Filiale verständigt haben.