Wieder Warnstreiks in Oberpfälzer Metallindustrie

Im laufenden Tarifstreit in der Metallindustrie hat die Gewerkschaft für Montag erneut Warnstreiks in mehreren Betrieben in der Oberpfalz angekündigt. Arbeitskampfmaßnahmen soll es in insgesamt vier Betrieben geben. Schwerpunkt ist dabei der Siemens-Konzern.

Streiks bei Siemens in Cham und Luhe-Wildenau

Warnstreiks und Kundgebungen sind ab Montagmittag bei Siemens in Cham und in Luhe-Wildenau geplant, außerdem im Werk des Karosseriespezialisten Läpple in Teublitz.

Einziger Betrieb in Niederbayern, in dem es einen Warnstreik geben soll, ist das Werk des Autozulieferers Mahle-Behr in Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim. Dort sollen die Beschäftigten schon am Vormittag die Arbeit niederlegen.

Zweiter Warnstreiktag in der Oberpfalz

Bereits am Freitag hatte es Warnstreiks in der Oberpfalz gegeben. Bei Siemens in Amberg und beim Baumaschinenhersteller Hamm in Tirschenreuth waren fast 1.200 Beschäftigte im Ausstand.

Die IG Metall fordert in dem Tarifkonflikt acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber plädieren im Gegenzug für eine längere Laufzeit und haben unter anderem eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Dienstagnachmittag in München statt.