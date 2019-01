Wieder Rekordhoch: Mehr Ärzte in Bayern und trotzdem zu wenig

Jedes Jahr meldet die Landesärztekammer einen neuen Rekordstand bei der Anzahl der Mediziner. Zuletzt waren laut Kammer 64.516 Ärztinnen und Ärzte im Freistaat berufstätig. Das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

Ärztemangel trotz Rekordhoch

Doch ebenso regelmäßig wie die Kammer ein Rekordhoch vermeldet, stellt sie fest: Der Zuwachs reiche kaum aus, um einen Ärztemangel abzuwenden. Denn mit der steigenden Zahl älterer Patienten wachse auch der Behandlungsbedarf, erklärt der Präsident der Ärztekammer, Gerald Quitterer.

Viele Ärzte in Bayern arbeiten Teilzeit

Laut Bayerischer Landesärztekammer gibt es vor allem mehr angestellte Ärzte in Krankenhäusern und Praxen. So ist die Zahl der Klinik-Ärzte in Bayern innerhalb von 20 Jahren um mehr als 75 Prozent gestiegen, die Zahl der angestellten Mediziner in Arztpraxen hat sich innerhalb nur eines Jahrzehnts mehr als verdreifacht. Doch viele dieser Ärzte seien nicht bereit, 50 oder 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, vielmehr gebe es viele Teilzeitstellen, so Quitterer.

"Das heißt also, wir haben mehr Köpfe. Aber in der Versorgung kommt nicht mehr ärztliche Zeit an. Deswegen ist auch begründet, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte statistisch erfassen können, doch die Versorgung draußen benötigt immer noch ein Mehr." Gerlad Quitterer, Präsident der Landesärztekammer

Präsident möchte Zulassungsverfahren ändern

Deshalb fordert der Ärztepräsident Änderungen beim Zugang zum Medizinstudium. Er wünscht sich, dass weniger die Abiturnote im Vordergrund steht, sondern der Wille von Bewerbern, tatsächlich in der Versorgung der Patienten zu arbeiten.