vor etwa einer Stunde

Wie steht die britische Wirtschaft zum Brexit-Chaos?

Die Regierungskrise in Großbritannien wird den Börsen in der neuen Woche weiter zu schaffen machen. Und auch in der Wirtschaft herrscht diesseits und jenseits des Ärmelkanals Skepsis. Viele Unternehmen rechnen mit einem "No-Deal Brexit" .