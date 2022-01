Wie stabil sind Stablecoins von Tether, Facebook und Paypal?

Sogenannte Stablecoins sind eine Art Zwischending zwischen dezentralem und unabhängigem Cybergeld einerseits und bekannten Währungen wie dem Dollar andererseits. Über ihre Stabilität gibt es aber erhebliche Zweifel.

Stablecoins leicht und schnell in Kryptowährungen wie Bitcoin tauschbar

Wenn die Kurse stark schwanken, parken viele ihr Kryptogeld vorübergehend in Tether, um es vor weiteren Verlusten zu schützen. Außerdem bieten solche Stablecoins, von denen die meisten genau einen Dollar wert sind, einen bequemen Weg, um echtes Geld in die Kryptowelt zu verschieben. Dort kann man es arbeiten lassen, indem man es weiterverleiht. Tether ist mit Abstand der meistgehandelte Kryptowert mit einem Anlagevolumen, das im letzten Jahr schon mehr als 70 Milliarden Dollar betrug.

Experten der US-Notenbank Fed wiesen darauf hin, dass diese enormen Summen keineswegs voll mit echten Dollars wie Bareinlagen unterlegt sind. Gescheitert ist Facebook mit dem Projekt Libra, das ebenfalls ein Stablecoin werden sollte. Der Zahlungsdienstleister Paypal, der bei Libra mitmachen wollte, bringt nun selbst einen Stablecoin heraus. Das soll das Angebot an anderen Kryptowährungen ergänzen. Inzwischen gibt es mehr als 70 Stablecoins, von denen einige wenige auch an den Euro oder den Goldpreis angelehnt sind.

Notenbanker befürchten Gefahr durch Stablecoins

Der geplante digitale E-Euro, so er denn kommt, wäre nichts anderes als ein Stablecoin zum Euro – der allerdings den Segen der Europäischen Zentralbank hätte und von ihr auch kontrolliert würde. Das Gegenteil sei bei den aktuellen Stablecoins auf Dollar, Euro und Gold der Fall, sagt der frühere EZB-Direktor Benoit Coeuré, der diese Entwicklung sehr kritisch sieht. Für Coeuré könnte sogar die nächste Finanzkrise von den Kryptowährungen ausgehen:

"Stellen Sie sich vor, ein mächtiger Stablecoin würde weltweit zum Einkaufen eingesetzt. Und dann würde der Anbieter Probleme bekommen. Die Kunden würden massenhaft ihre Digitalmünzen in Bargeld zurücktauschen müssen. Und Anbieter müssten die Investments, mit denen sie die Währung decken, verkaufen. Das würde überall die Vermögenspreise einbrechen lassen." Benoit Coeuré, Direktor Europäische Zentralbank

Noch schlimmer scheint es, wenn der Wert eines Stablecoins gar nicht wie versprochen in Dollar, Euro oder Gold gedeckt ist. Bei Tether, der für fast die Hälfte der weltweiten Umsätze in Stablecoins steht, ist das offenbar nicht der Fall. Nach lang anhaltenden Widerstand und Druck der US-Behörden gab Tether im letzten Jahr einen Einblick in seine Sicherheiten, unter denen auch zahlreiche Anleihen waren. Es handelte sich zu einem großen Teil um Dollar-Anleihen chinesischer Unternehmen mit kurzen Laufzeiten. Man kann nur hoffen, dass angesichts der Immobilienkrise in China keine dieser Anleihen demnächst ausfallen wird. So dementierte Tether im September, Anleihen des chinesischen Krisenkonzern Evergrande zu halten.

Erste negative Erfahrungen mit Titanium- und Iron-Pleiten

Ein negatives Beispiel war der Stablecoin Iron, der vor allem mit anderen Stablecoins besichert werden sollte und wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Zu den Sicherheiten von Iron gehörte nämlich auch Titanium Token, bei dem es sich wohl nur um so etwas Ähnliches wie einen Stablecoin handelte. Dort kam es zum ersten Bankrun in der Geschichte des Kryptogeldes, als viele Anleger ihre Einlagen dort zurückforderten und der Wert auf null fiel. In der Folge war es auch mit Iron schnell vorbei.

Stablecoin von J. P. Morgan weckt böse Erinnerungen

Es war die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, deren verbriefte Kredite für minderwertige US-Immobilien die Finanzkrise 2008 auslösten. Viele andere Banken hatten solche Kredite gehandelt, gekauft und weiterverkauft, so dass sie plötzlich überall vermutet wurden. Die US-Investmentbank J. P. Morgan hat nun als eines der ersten Kreditinstitute seinen eigenen Stablecoin auf den Markt gebracht. Theoretisch könnte die Bank damit unbegrenzt Kredite vergeben, deren Schuldner und Gläubiger niemand kennt, weil sie der anonymen Verschlüsselung einer Kryptotechnologie unterliegen.

Besonderes Risiko der Stablecoins im neuen Dezentralen Finanzsystem

Stablecoins dienen in der Praxis in erster Linie nicht als Zahlungsmittel, sondern vor allem der Spekulation von Großanlegern im sogenannten Dezentralen Finanzsystem (Defi) der Kryptowelt. Dort werden damit häufig Kredite besichert, was einer hohen Verschuldung innerhalb des Systems Vorschub leisten könnte. Es geht um Token und Programmiercodes, mit denen auf digitale Entwicklungen gewettet wird.

Man spricht von einem neuen Dezentralen Finanzsystem, für das keine Banken und Börsen mehr gebraucht werden. Alles, was Teilnehmer dafür benötigen, soll in automatisierte Verträge ("Smart Contracts") in Form von Programmen hineingeschrieben werden. In einem einfachen Beispiel wird eine Zahlung zwischen A und B erst dann freigegeben, wenn alle Vertragsbedingungen erfüllt sind.

Im Fall einer Finanzkrise ließen sich solche automatisierten Prozesse aber weder aufhalten noch auflösen. Zumindest nicht von außen ohne den Betreiber oder die beteiligten Parteien. Notenbanken wären außen vor und könnten nicht wie in der letzten Finanzkrise als Retter auftreten, weil es ja nicht um ihr Geld geht.

Verbote oder Kontrolle? – Experten bei Kryptos gespalten

Banken wie J. P. Morgan könnten mit ihren Coins zur Schnittstelle werden zwischen der kontrollierten und regulierten Finanzwelt und einem System von Schattenbanken, mit denen sich kryptographische Geldanlagen auf eine unbekannte Größe ausweiten ließen. Darauf wies die Wissenschaftlerin Hilary Allen in einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats im Dezember hin. Allen plädiert für ein Verbot von Stablecoins. Den meisten Experten geht das zu weit, sie halten Kontrollen später immer noch für möglich und wollen dem Dezentralen Finanzsystem erst einmal eine Chance geben.