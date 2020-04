Coronalockerung: Wie sich Geschäfte auf die Öffnung vorbereiten

Für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern ist das ein turbulentes Wochenende. Denn bis Montag müssen sie bestimmte Auflagen erfüllen: Jede Person im Laden soll 20 Quadratmeter Platz haben. Insgesamt dürfen also nicht mehr als 40 Personen gleichzeitig im Laden sein.

Hygienevorschriften und Mindestabstand bei allen Läden - egal welcher Größe

Ausgenommen von der Quadratmetergrenze sind nur Auto- und Fahrradhändler sowie Buchläden. Immer gilt: Mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Also müssen Bodenmarkierungen her. Außerdem: Aushänge und transparente Trennwände an der Kasse. Das Personal muss eine Hygieneschulung bekommen und Mund und Nase bedecken. Genauso wie alle Personen im Laden ab dem 7. Lebensjahr. Vorsorglich besorgen deshalb viele Geschäfte Masken. Denn ohne sie darf niemand eintreten.

"Die Ladenbetreiber haben natürlich jetzt auch ein viel höheres Risiko, weil sie Regeln kontrollieren und durchsetzen müssen. Passiert das nicht, dann droht ein empfindliches Bußgeld. Meine große Hoffnung ist, dass das nicht passiert und sich die Leute dran halten." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Einzelhändler müssen bei Kontrollen ein schriftliches Schutz- und Hygienekonzept vorzeigen können – auch für Parkplätze, falls vorhanden. Dafür hat das Bayerische Gesundheitsministerium eine Checkliste ins Netz gestellt.