Wie sich die Ausbildung durch Automatisierung verändert

Jennifer Kölsch arbeitet in der Motorenmontage bei MAN Truck & Bus in Nürnberg. Die 25-jährige greift sich einen EC-Schrauber, der über ihrem Arbeitsplatz hängt, und zieht damit Schrauben an einem langsam vorbeifahrenden Motor fest. Im September vergangenen Jahres hat sie ihre Ausbildung zur Fertigungsmechanikerin abgeschlossen. Als eine der besten Auszubildenden bundesweit. In ihrer Schicht, erzählt sie, würden zur Zeit 170 Motoren täglich gefertigt. In ihrem Arbeitsbereich habe sie für jeden Motor circa zwei Minuten Zeit, um verschiedene Arbeitsschritte durchzuführen, dann komme der nächste Motor bei ihr an.

Robotik hoch im Kurs

Im Ausbildungszentrum von MAN Truck & Bus befassen sich angehende Industriemechaniker mit Robotik. Ein Bereich, an dem keiner mehr vorbeikommt. Sie lernen, wie sie den Roboter ansteuern und worauf sie achten müssen. Auch ältere Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze sich verändern, werden hier intern weitergebildet. Die Transformation hat das Ausbildungsangebot des Motorenbauers verändert. Einige Ausbildungsklassiker gibt es gar nicht mehr, sagt die Leiterin Berufsausbildung und Weiterbildung, Antje Stiehl.

Klassische Ausbildungsberufe verschwinden

Mit Blick auf die nötigen Kompetenzen in Zukunft, so Ausbildungsleiterin Antje Stiehl, habe man die Berufe des Zerspanungsmechanikers und Mechatronikers aussortiert. Sie würden nicht mehr ausgebildet, ebenso wie kaufmännische Berufe. Der Fokus liege momentan auf Ausbildungen zum Industriemechaniker, Fertigungsmechaniker und Elektroniker für Automatisierungstechnik. Der Industriemechaniker bleibe im Bestand. Er sei wichtig für Instandhaltung und komplexe Serienproduktionen. Der Fertigungsmechaniker werde für den Bereich CNC-Fertigung und Montage gebraucht. Der Elektroniker für Automatisierungstechnik erlange - im Vergleich zum aussortierten Mechatroniker – vertiefte Fähigkeiten in Automatisierung und Programmierung, erklärt die Ausbildungsleiterin.

Elektroniker für Automatisierungstechnik sind gefragt

MAN Truck & Bus in Nürnberg bildet im Moment 112 junge Menschen aus. Dieses Jahr bietet das Unternehmen 35 weitere Ausbildungsplätze an. Gesucht sind vor allem Elektroniker für Automatisierungstechnik. Jedes Jahr setze sie sich mit den Vertretern der Fachbereiche zusammen und prüfe, ob die festgelegten Ausbildungsberufe auch weiterhin im Fokus stehen, ob man Änderungen vornehmen oder Kompetenzen vertiefen müsse, sagt Ausbildungsleiterin Stiehl.

Transformationsprozess erfasst alle Unternehmensbereiche

Die Umstellung auf zukunftsfähige Strukturen erfasst alle Bereiche des Unternehmens. Transformation sei überlebensnotwendig, sagt Personalleiter Benjamin Kusig. Für die Menschen sei das aber ein sehr harter Umbruch.

"Ich erinnere mich, dass wir beispielsweise in der Früh-, Spät- und Nachtschicht hunderten von Menschen mitgeteilt haben, dass ihr Arbeitsplatz in circa zwei Jahren entfallen wird und an diesem Punkt ist natürlich der einzelne Mitarbeiter betroffen und wir versuchen bestmöglich für jeden eine Perspektive zu bieten, mit einem neuen Arbeitsplatz im Unternehmen." Benjamin Kusig, Personalleiter, MAN Truck & Bus Nürnberg

Lieferengpässe und Ukraine-Krieg wirken sich aus

Noch immer bremsen Halbleiter-Lieferengpässe das Geschäft des Motorenbauers. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine werde die Produktion beinträchtigen, sagt Personalleiter Kusig. Man habe Zulieferer von Kabelsträngen in der Ukraine und werde sehr kurzfristig auch betroffen sein. Eine Task Force solle nun versuchen, das Ausmaß der Beeinträchtigung möglichst gering zu halten.

Motorenbauer will mehr Frauen als Fachkräfte

Jennifer Kölsch, die 25-jährige Fertigungsmechanikerin, hat beste Entwicklungschancen bei dem Motorenbauer, der gerne noch mehr Frauen als Fachkräfte gewinnen möchte. Sowohl die Ausbildungen, als auch die anschließenden Tätigkeiten seien auch von Frauen gut zu "stemmen", da man sehr stark auf Ergonomie setze und die Arbeitsplätze entsprechend gestalte, erklärt Ausbildungsleiterin Antje Stiehl.

In ihrer Ausbildung, so Kölsch, habe sie schon viele Bereiche kennengelernt. Am besten habe es ihr in der Motorenentwicklung am Prüfstand gefallen. Sie hoffe, dass sie da in Zukunft tätig werden könne. Von ihren überwiegend männlichen Kollegen fühlt sich die junge Frau akzeptiert. Da gebe es keine Probleme, sagt sie und lächelt.