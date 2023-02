Wie sehr chinesische Produkte unseren Alltag prägen

China-Produkte im Haus? Statistisch hochwahrscheinlich!

Wer morgens aus dem Bett steigt, hat mit 79-prozentiger Wahrscheinlichkeit in zubereiteten Federn und Daunen aus China geschlafen, findet im Kinderzimmer mit 56-prozentiger Wahrscheinlichkeit Spielwaren von dort, nutzt in über vier von zehn Fällen ein chinesisches Möbelstück und zieht sich mit 31-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Kleidungsstück "Made in China" an. So sagt es die globale Statistik chinesischer Marktanteile ausgewählter Warengruppen von 2021.

Und es geht beim Frühstück weiter. Denn viele Lebensmittel kommen aus China, Tee etwa, Konserven, Gewürze. China ist mit 80 Prozent Marktanteil der größte Knoblauchproduzent und fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich China zum weltweit größten Obst- und Gemüseproduzenten entwickelt. Die Ware landet meist verarbeitet im Supermarkt, eingedost, in der Tube, zu Marmelade verkocht, als Zutat zum Fruchtjoghurt oder Saftkonzentrat. Die Verbraucherzentralen fordern daher seit langem eine verpflichtende Herkunftsangabe für Hauptzutaten, so wie bei frischem Obst und Gemüse.

Auch für deutsche Traditionsmarken wird in China produziert

Deutsche Traditionsfirmen wie zum Beispiel Severin produzieren unter ihrem Markennamen Küchengeräte und Staubsauger vollständig in China. Selbst mit Qualitätssiegeln werbende Miele-Hochpreis-Staubsauger werden dort teilgefertigt.

Bei manchen Produkten gibt es gar nichts anderes mehr als chinesische Ware. Kühlcontainer, sogenannte "Reefer" zum Beispiel kommen zu 100 Prozent aus China, wie die auf Seetransport spezialisierte Unternehmensberatung Drewry mitteilt. Erscheint der Container-Boom bei der aufstrebenden Handelsmacht China noch logisch, überrascht doch das Vordringen auch in Nischenmärkte. So sind die Chinesen mittlerweile bedeutender Exporteur von Echthaar-Perücken.

Verschmelzung mit Taiwan bereits fortgeschritten - mit Mikro-Chips

Von Beleuchtung über Notebooks bis zu Smart-Home-Sicherheitsartikeln: 95 bis 99 Prozent dieser Produktgruppen kommen aus China, sagt Heiko Loy, Sprecher des "Pearl"-Versandhauses aus Buggingen bei Freiburg. Die integrierten Schaltkreise, sogenannte IC-Chips, kommen aus Taiwan, die Finalisierung findet in China statt.

Das Gleiche kann aber auch umgekehrt passieren. So läuft es für viele Produkte, die anderswo nicht mehr hergestellt werden, aber weltweit aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Anders als auf der politischen Bühne ist seit der Jahrtausendwende in der Produktwelt die Verschmelzung mit Taiwan also bereits fortgeschritten.

Niedrigpreis-Strategie führt zu Quasi-Monopolen

Hauptgrund ist in der Regel der vergleichsweise niedrige Preis dieser Produkte. Seit 2010 haben sich die deutschen Importe aus China mit einem Wert von über 140 Milliarden Euro fast verdoppelt. Genau deshalb gibt es auch öfter Streit um Dumping-Preise und Einfuhrzölle. Mitte Februar 2021, zur Hochzeit der Corona-Krise, verhängte die EU Anti-Dumping-Zölle auf einen Großteil chinesischer Schrauben. Zuvor hatten Importeure vor Nachschubmangel etwa in Baumärkten und Handwerksbetrieben sowie vor Preisaufschlägen gewarnt. Das Beispiel zeigt, wie zweischneidig Handelsbeziehungen zu einem beherrschenden Produzenten sein können: Weil China so billig produziert, erobert es aggressiv Marktanteile und verdrängt Wettbewerber. Wenn es dann aber zu Lieferkettenproblemen kommt, ist die globale Versorgung gefährdet. Das aber liegt weder im Interesse der chinesischen Produzenten noch ihrer Kunden.

Auch die Rückführung der Produktion ist für europäische oder US-Unternehmen nicht so einfach, "da sie die für China üblichen Losgrößen einfach nicht stemmen", so China-Analytiker Roland Rohde von Germany Trade&Invest.

Wenn China als Zulieferer zum Nadelöhr wird

Die Darstellung chinesischer Abhängigkeiten als Super-Gau für deutsche Hersteller und Verbraucher wurde bereits medienwirksam vorgeführt am Beispiel der deutschen Solarenergie-Branche. Ohne Güter aus der Volksrepublik könne der deutsche Hersteller Belelectric keine Solaranlagen mehr bauen, so Einkaufschef Peter Walch auf tagesschau.de.

Das Beispiel zeigt: Anders als bei Verbrauchsgütern, die direkt die Konsumenten erreichen, ist die Abhängigkeit im Zulieferbereich differenzierter und für Außenstehende auch schwieriger sichtbar.

Beispiel Arzneimittel: Immerhin 93 Wirkstoffe für lebenswichtige Präparate werden laut einer Studie von Progenerika nicht mehr in Europa produziert und deshalb sei eine massive Abhängigkeit von Asien entstanden. Aber Asien ist nicht China.

BR24 ließ Wirkstoffe auf Herkunftsland untersuchen

BR24 hat von dem auf computergestützte Pharma-Analysen spezialisierten Münchner Start-up Qyobo mehr als 5.000 Wirkstoffe auf das Herkunftsland untersuchen lassen. Ergebnis: Kein einziger ist vollends von der Volksrepublik China abhängig. In jedem Fall gibt es mindestens ein weiteres Herstellerland. Besonders die China-Abhängigkeit bei Antibiotika wird immer wieder hinterfragt, zum Beispiel beim wichtigen Zusatzstoff Amoxicillin. Doch genau deshalb baut der Pharmariese Roche gerade im österreichischen Kundl eine zweite Fertigungsstätte für mehr Versorgungssicherheit in Europa.

Natürlich gibt es auch populäre Wirkstoffe, die ganz oder fast ausschließlich aus China kommen, wie zum Beispiel der Blutdrucksenker Candesartan. Doch dazu existieren wiederum Ersatzstoffe, wie etwa Losartan, die zum Beispiel in Indien produziert werden. "Der Leidensdruck muss eben groß genug sein, bis der Markt auf Monopole reagiert" bilanziert Engelbert Hopf, Chefreporter bei Markt&Technik, seine jahrelangen Beobachtungen im Chinageschäft.

Abhängigkeit erzeugt Suche nach Alternativen

Ein gutes Beispiel ist die behauptete China-Dominanz bei sogenannten seltenen Erden. Obwohl China kein rohstoffreicher Staat ist, dominiert es weltweit den Bergbau spezieller High-Tech-Rohstoffe die wichtig sind etwa für die deutsche Energiewende bei Windkraft, Solaranlagen oder Elektromobilität. Maßgeblich ist vor allem der chinesische Anteil an der Weiterverarbeitung. Beim besonders kritischen Mineral Kobalt ist die Republik Kongo zwar mit Abstand größtes Fördergebiet, die Herstellung von kobalthaltigen Salzen und Chemikalien konzentriert sich jedoch stark auf China, so die deutsche Rohstoffagentur in einer Studie. Genau solche kobalthaltigen Abkömmlinge sind aber als Kathoden-Material für immer bessere Batterietechnik unverzichtbar. Daher wird die chinazentrierte Versorgung mit Kobalt allgemein als "kritisch gewichtetes Länderrisiko" eingeschätzt.

Doch diese strategisch aufgebaute Dominanz führt eben auch auf Kundenseite zur Suche nach Alternativen: Technische Weiterentwicklung beim Ersatz oder Recycling sowie intensive Suche nach neuen Lagerstätten. So wie ganz aktuell die Entdeckung riesiger Vorkommen in Schweden, die bei rentabler Ausbeutung einen großen Schritt zu mehr Versorgungssicherheit in Europa bedeuten würden.

Schwere seltene Erden auf absehbare Zeit ein China-Monopol

Doch genau da zeigt sich ein Kardinalproblem der China-Abhängigkeit: Der Zeitfaktor. Denn bis die schwedischen seltenen Erden in unsere Produkte gelangen, kann es lange 25 bis 30 Jahre dauern, schätzt Dr. Harald Elsner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.

Besonders problematisch sind dabei die sogenannten "schweren seltenen Erden" wie zum Beispiel Terbium, Dysprosium oder Yttrium. Sie sind für Elektromotoren-Magnete unabdingbar. Das Know-how zur Trennung und hochreinen Aufbereitung des Erzes hat bislang nur und ausschließlich China. Wer nach einer wirklich totalen China-Abhängigkeit ersten Grades sucht, der wird bei schweren seltenen Erden fündig und muss einkalkulieren, dass sich dies so schnell auch nicht ändert.

Auch chinesische Quasi-Monopole kommen und gehen

Monopole bringen – im richtigen Ausmaß – auch Vorteile, zum Beispiel durch kostensenkende Massenproduktion. Man muss sie aber zügeln, so etwa das Forschungsergebnis des Münchner Logistik-Professors Horst Wildemann. Einseitige Abhängigkeiten zu Lasten der Kunden müssen durch innovative Konkurrenz und das Kartellrecht gebändigt werden. Genau das ist China auch in vielen Schlüsselbereichen widerfahren, belegt eine Studie des European Centre for International Political Economy.

Als signifikantes Beispiel nennen die Autoren die Importe von medizinischer Schutzausrüstung während der Corona-Krise. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung lieferte China nur in ganz wenigen Produktgruppen den Löwenanteil und wenn, dann großteils im Niedrigpreissegment, etwa bei Schutzmasken. Dieses Image missfällt den Chinesen mittlerweile selber. "China+1", so lautet die neue Außenhandelsstrategie der chinesischen Wirtschaftsplaner. Demnach wollen sie nicht länger Billigproduzent der Welt sein. Statt Taschenrechner und T-Shirts laufen zunehmend margenstärkere Smartphones und technische Textilien von den Bändern, mit denen sich einfach mehr verdienen lässt.

Fazit: Zeitbedarf und Kosten zementieren chinesische Monopole

Robustere Lieferketten zu schaffen kostet Zeit und Geld wegen der enormen, jahrzehntelang aufgebauten industriellen Basis in China. Daher werden Lieferengpässe und Quasi-Monopolprodukte weiterhin Unternehmen und Endverbrauch periodisch belasten, bis der Markt sie ersetzen kann. Das zeigt sich aktuell ganz deutlich im Pharmabereich, bei Solarmodulen und schon länger bei schweren seltenen Erden, insbesondere wenn Deutschland weiter den Weg der elektrischen Verkehrswende gehen will. Kritiker halten auch deshalb Technologieoffenheit bei Antriebsarten für geboten.