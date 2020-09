Wie Nürnberger Marktforscher das Konsumklima ermitteln

Das Konsumklima ist ein Stimmungsbild der Verbraucher und wird einmal im Monat veröffentlicht. Die GfK verschickt online Fragebögen an ausgewählte Verbraucher und analysiert anschließend die Antworten. Bei Marktforscher Rolf Bürkl laufen die Befragungen zusammen: "Es ist ein einfacher, standardisierter Fragebogen, der an die Verbraucher gestellt wird. Hier geht es um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, um die Situation des Haushalts, wie sie ihre Konsum- und Sparneigung einschätzen."

Konsumklima als Stimmungsbarometer

Das Konsumklima bezieht sich explizit auf die gesamten privaten Konsumausgaben. Der Einzelhandel macht jedoch etwa 30 Prozent der privaten Konsumausgaben aus. Der Rest sind Dienstleistungen, Reisen, Miete, Gesundheitsdienstleistungen sowie der Wellness-Bereich. Gefragt werden die Verbraucher beispielsweise, ob sie es für ratsam halten, größere Anschaffungen zu tätigen. Die so genannte Anschaffungsneigung ist dabei als Stimmungsindikator zu sehen. Eine Rolle spielt dabei auch, ob die Verbraucher eine Notwendigkeit für den Kauf sehen und auch das nötige Geld haben.

Wirtschaft ist 50 Prozent Psychologie

Eine Entlassungswelle, der Diesel-Skandal, Terroranschläge oder auch die Corona-Pandemie: die Konsumenten reagieren auf Ereignisse. Ängste, Befürchtungen aber auch Hoffnungen schlagen sich bei den Verbrauchern oft sehr stark nieder, so GfK Marktforscher Rolf Bürkl. "In der Wirtschaft ist 50 Prozent Psychologie und genau an diesen 50 Prozent setzen wir bei dieser Stimmungserhebung bei den Verbrauchern an". Ein Beispiel: Kommt es in der Wirtschaft zu Meldungen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, wie es derzeit in der Automobilindustrie und den Zulieferern zu sehen ist, dann bekommen sehr viele Beschäftigte auch in anderen Bereichen Vorbehalte und Ängste. Ängste sorgen auch für eine Kaufzurückhaltung und wirken sich damit auch auf das Konsumklima aus.

Befragung der Verbraucher läuft online

Seit einiger Zeit läuft die Befragung der Verbraucher ausschließlich online. Die Befragten können sowohl von zu Hause am Computer, als auch von unterwegs mit dem Smartphone an der Studie teilnehmen. Innerhalb eines vorgegeben Zeitraums müssen die Antworten abgeschickt werden, so dass sie rechtzeitig bis zur Veröffentlichung des monatlichen Konsumklimas bei den Marktforschern der GfK landen und ausgewertet werden können.