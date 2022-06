Wie Kuka aus Augsburg chinesisch wurde

Als der chinesische Konzern Midea erstmals seine Fühler in Richtung Kuka ausstreckte, nahm davon kaum jemand Notiz. Im Sommer 2015 erwarb das Unternehmen, damals ein Hersteller von Küchengeräten, still und leise ein kleineres Aktienpaket an dem Augsburger Robotik-Spezialisten. Auch in den Wirtschaftsministerien in Berlin und München wurde offenbar niemand hellhörig. Das änderte sich erst einige Monate später.

Erstes Anklopfen aus China

Im Frühjahr gab Midea ein offizielles Übernahme-Angebot ab. Das chinesische Unternehmen erklärte, man wolle über die Börse mindestens 30 Prozent, gerne aber auch die Mehrheit an Kuka erwerben. Plötzlich herrschte Unruhe in Augsburg, auch in der Belegschaft wusste niemand so recht, was von dem weitgehend unbekannten chinesischen Konzern zu halten war.

Im Frühjahr 2016 wurde vielen deutschen Managern und Politikern erstmals bewusst, dass sich ein Umbruch in der chinesischen Politik abzeichnete. Kurz zuvor hatte die Regierung in Peking unter dem Namen "Made in China 2025" eine neue Strategie beschlossen. Das Ziel: Das Land sollte innerhalb kürzester Zeit eigene High-Tech-Industrien aufbauen. Eine zentrale Rolle dabei spielte Know-how rund um Fabrik-Automatisierung und Robotik, also das Kerngeschäft von Kuka.

Übernahme-Angebot aus China

Das Augsburger Unternehmen war aus Sicht der Chinesen ein ideales Übernahmeziel. Es galt als technologisch führend, und die Aktien waren weit gestreut. Widerstand gegen den Deal gab es deswegen von Seiten der bisherigen Aktionäre kaum. Zumal Midea insgesamt 4,5 Milliarden Euro bot. Einen Preis weit über dem Aktienkurs.

Da wurden auch die größeren Aktionäre schwach: Voith und die Loh-Gruppe, große Mittelständler. Sie machten lieber Kasse, statt um den Verbleib der Kuka-Technologie in deutscher Hand zu kämpfen, klagte damals der inzwischen verstorbene Peter Saalfrank von der Industrie- und Handelskammer Schwaben: "Ein Unternehmen wie Voith, oder das zweite Unternehmen waren für uns in der bisherigen Bewertung immer sozusagen die Regulatoren des ganzen Deals. Und wenn die jetzt wegfallen, dann muss man sich schon aus Sicht der deutschen Industrie und vielleicht auch der deutschen Politik fragen, wie das Gleichgewicht herzustellen ist. Denn immer wieder betone ich: Das Unternehmen Kuka ist für die deutsche Industrie systemrelevant."

Europäische Firmen wollten und konnten nicht einspringen

Als sich diese Erkenntnis in der deutschen Öffentlichkeit und auch in der Politik durchsetzte, war es zu spät. Es gab dann zwar hektische Betriebsamkeit, hinter den Kulissen versuchten Abgeordnete aus der Region, europäische Konzerne wie Siemens oder ABB zu motivieren, selbst Kuka zu übernehmen. Auch eine Allianz von Autoherstellern war im Gespräch, schließlich stehen Kuka-Roboter zu Tausenden in den hiesigen Autofabriken. Doch das scheiterte nicht zuletzt am Preis: 4,5 Milliarden - das chinesische Gebot wollte und konnte niemand toppen.

Der Verdacht: Hinter der Midea-Offerte stand die chinesische Regierung, die wohl jeden Preis gezahlt hätte. Binnen kürzester Zeit brach der Widerstand zusammen. Midea hielt über 90 Prozent der Kuka-Aktien. Till Reuter, der damalige Chef der Augsburger, versuchte zu beruhigen: Man habe mit den neuen Eigentümern ausgehandelt, dass Kuka im Tagesgeschäft ein unabhängiges, deutsches Unternehmen bleibe.

Außerdem gab es als Beruhigungspille für Gewerkschaften und Belegschaft Standortgarantien bis zum Jahr 2023: "Und dann war uns bei der Investoren-Vereinbarung ganz wichtig, das Thema Standort und Beschäftigung. Und hier haben wir mit 7 ½ Jahren etwas außergewöhnlich langes hinbekommen mit Midea. Ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir hier die Kuka weiterentwickeln können, wie in den letzten Jahren."

Kuka-Übernahme als Weckruf

Die Beruhigungs-Strategie funktionierte für eine Weile. Die Gewerkschaften zum Beispiel stimmten dem Deal zu. Und Reuter selbst durfte Kuka noch für eine Weile weitgehend unabhängig leiten. Doch dann kam die Trendwende: Zwei Jahre nach der Übernahme trübte sich das Geschäft ein. Plötzlich stand ein Stellenabbau im Raum.

Vorstandschef Reuter musste über Nacht gehen. Und auch Michael Leppek, der damalige Augsburger IG Metall-Chef haderte: "Es ist persönlich nicht leicht für mich. Ich schlafe natürlich auch nicht gut. Aber wir hatten damals keine Alternative. Wir hatten damals keine großen Hauptanteilseigner, die uns geholfen hätten, oder die Politik. Insofern haben wir Midea tatsächlich willkommen geheißen."

Für die hiesige Öffentlichkeit und auch für die Politik war die Kuka-Übernahme ein Weckruf. Plötzlich wurde vielen bewusst, dass China ein erhebliches Interesse hat, über Zukäufe an deutsche Kern-Technologien zu kommen. Nicht zuletzt, um mit diesen Technologien selbst so stark zu werden, um irgendwann ohne deutsche Partner auszukommen. Als Reaktion verschärfte die Bundesregierung die Regularien. Seither ist es für Berlin leichter, Übernahmen zu untersagen. Doch für Kuka kamen solche Erkenntnisse zu spät.