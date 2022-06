Wie kommt das regionale Streuobst-Apfelschorle aufs Dorffest?

Wie rettet man das Streuobst vor dem Aussterben? Die Bestände sind in ökologischer und ästhetischer Hinsicht quasi unbezahlbar, wirtschaftlich gesehen sind sie fast immer ein absolutes Minusgeschäft. Doch höhere Subventionen für neue Bäume – wie sie der bayerische Streuobstpakt vorsieht, reichen bei weitem nicht. Denn wichtig für die Artenvielfalt, das Klima und das Landschaftsbild sind die alten Bäume. Nur wenn es sich rentiert, sie zu pflegen, bleiben sie möglichst lang erhalten. Die Baumbesitzer müssten also mehr Geld für ihr Obst bekommen. Das ist ein weiteres wichtiges Ziel des bayerischen Streuobstpaktes, der vor ein paar Wochen in Kraft getreten ist. Und das heißt: die Nachfrage nach Streuobstsäften muss angekurbelt werden. Auch dort, wo es eigentlich selbstverständlich sein müsste.

Ein breites Angebot vom Apfelschorle mit Bergamotte-Duft bis zum Birne-Kirsch-Secco

Apfelschorle unter anderem mit Bergamotte-Duft oder Holundersaft, Apfelsaft in der 0,2-Liter-Flasche, Cider mit und ohne Alkohol, Birne-Kirsch-Secco oder zum Beispiel alkoholfreien Streuobst-Prisecco: Bayerische Streuobst-Initiativen haben inzwischen eine breite Palette im Sortiment. „Da müssen wir uns nicht verstecken“ sagt Norbert Metz, der für den Landschaftspflegeverband Mittelfranken seit rund 15 Jahren die Streuobstverwertung ankurbelt und nun auch für den Bayerischen Streuobstpakt arbeitet. Das Apfelschorle ist quasi das Massenprodukt unter den Streuobstgetränken

Die fehlende Nachfrage ist das Problem

„Es ist nicht ein Angebots-Problem, es ist ein Nachfrage-Problem.“, so Norbert Metz weiter. Die Nachfrage muss so groß sein, dass die Getränkehersteller den Obstlieferanten einen ordentlichen Preis zahlen können. Nur dann besteht ein Anreiz, dass die Bäume weiter gepflegt werden. Obstbäume muss man nämlich regelmäßig schneiden, sonst werden sie nicht alt. Außerdem sinkt auch die Qualität des Obstes, wenn nicht genug Licht an die Früchte kommt. Bäume schneiden ist jedoch mühsam und auch das Aufsammeln des Obstes erfordert viel Handarbeit und Bückerei.

In der Gastronomie tut sich was, auf den Vereinsfesten gibt’s 08/15-Schorle

Während immer mehr Gasthäuser Streuobstschorle aus der Region anbieten, tut sich bei den Dorf- und Vereinsfesten nichts. Und das, obwohl es für die Veranstalter meistens immer noch selbstverständlich ist, das Bier von der regionalen Brauerei, die Wurst vom Metzger aus dem Nachbardorf und die Backwaren vom nächsten Bäcker zu beziehen. „Aber beim Apfelschorle hörts auf, in der Regel.“

Woher stammen die Äpfel im 08/15-Apfelschorle ?

Standard-Apfelschorle werden in vielen Fällen zwar von der regionalen Brauerei abgefüllt – regional ist an ihnen aber eigentlich nichts. Der Grundstoff für das 08/15 Apfelschorle wird von globalen Aromaherstellern produziert und etliche hundert Kilometer durch die Gegend gekarrt. Auf eine BR-Anfrage, woher die Äpfel für die Schorle-Grundstoffe kommen, haben die Firmen Döhler und Wild, zwei große deutsche Konzentrat-Anbieter nicht geantwortet. Branchen-Experten zufolge enthalten sie in manchen Jahren deutsches Streuobst, das schlecht bezahlt worden ist. Sie enthalten darüber hinaus auch übriges Tafelobst aus Polen, Deutschland und anderen vorwiegend europäischen Ländern, dutzendfach gespritzt. Manchen Marken werden Zitronensäure, Aromen und Konservierungsstoffe zugesetzt.

Das regionale Streuobstschorle fördert die Artenvielfalt und regionale Wirtschaftskreisläufe

Die Obstlieferanten vom Hesselberger Streuobstschorle zum Beispiel kommen aus einem Umkreis von 30 Kilometern rund um den Hesselberg. Sie bekommen 10 Euro für 100 Kilo ungespritzte Äpfel, das ist ungefähr doppelt so viel wie bayerische Streuobstbesitzer sonst für die Saftäpfel bekommen. Der relativ hohe Preis ist eine Anerkennung für die viele Arbeit, die Streuobst macht. Und damit eine Unterstützung für den Erhalt der gefährdeten alten Bäume. Lauter Pluspunkte fürs regionale Streuobstschorle.

Warum gibt’s auf dem Dorffest kein regionales Streuobstschorle?

Der einzige Grund, der fürs internationale Konzentratschorle spricht, ist der Preis. 08/15 Schorle ist deutlich billiger als Streuobstschorle. Man bekomme einen ganzen Kasten Standard-Apfelschorle für das Geld, was beim regionalen Streuobstschorle 10 Flaschen kosten, sagt Robert Eff vom Sportverein DJK Großenried im Landkreis Ansbach. Die Halbe-Liter-Flasche regionales Streuobstschorle kostet ungefähr einen Euro und ist damit im Einkauf 30 bis 40 Cent teurer als 08/15-Schorle.

Das gute Beispiel: Das Lorenzifest in Großenried

Die Großenrieder Vereine, die jedes Jahr am Himmelfahrtswochenende das Lorenzifest ausrichten, sind die große Ausnahme weit und breit. Sie haben heuer trotz des Preisunterschiedes zum dritten Mal Hesselberger Streuobstschorle verkauft. „Für mich war das eigentlich kein Problem. Es ist halt auch Qualität“, so Robert Eff.

Das naturtrübe Hesselberger Apfelschorle schmeckt besser, es enthält keine Zusatzstoffe und mehr gesundheitsfördernde Polyphenole als klares 08/15Schorle. Es bleibt jedoch die Preisfrage. Auf dem Lorenzifest kostet das Apfelschorle immer genauso viel wie Spezi. Das heißt, die Vereine nehmen die Mehrkosten auf ihre Kappe, sagt Robert Eff. Das Apfelschorle sei nicht der große Umsatzbringer, es werde weniger getrunken als Spezi oder Mineralwasser. Dadurch sinke der Gewinn vielleicht um 100 Euro. „Das nehmen wir hin“. Immerhin würde das Lorenzifest damit Werbung für das Hesselberger Apfelschorle aus der Region machen.

Zeichnet sich ein Wandel ab?

In Bayern bieten noch mehr Verbände und Keltereien regionales Streuobstschorle an, zum Beispiel der Einheimische aus Burgbernheim oder Pomm200 aus dem Nürnberger Land. Sie alle tun sich schwer auf den Dorf- und Vereinsfesten. Doch zumindest auf dem Schützenfest in Unterwurmbach soll heuer auch regionales Streuobstschorle angeboten werden. Norbert Metz hat die Veranstalter überzeugen können. „Seien wir ehrlich, am Streuobstschorle scheitert es finanziell normal nicht, das Fest.“ Bei großen Vereinsjubiläums-Festen liege der Umsatz bei sechzig bis achtzig Tausend Euro und der Gewinn-Rückgang, wenn man den Mehrpreis des regionalen Streuobstschorle nicht an die Gäste weitergebe bei rund 200 Euro.

Spezialaufgabe für die Obst- und Gartenbauvereine

Mitunter werden die Dorffeste auch vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein mit veranstaltet. Die Obst- und Gartenbauvereine haben häufig in ihren Satzungen stehen, dass ihr Vereinszweck die Förderung von Obst- und Gartenbau ist und sie zum Umweltschutz beitragen und die Kulturlandschaft erhalten wollen. Den Absatz von regionalen Streuobstgetränken zu fördern, ist demnach eigentlich eins ihrer Kerngeschäfte.