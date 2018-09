Check: Wie können Verbraucher am besten ihr Geld anlegen?

1. Tagesgeld

Viel Rendite ist beim Tagesgeld nicht zu holen. Die besten Angebote liegen bei nur ca. 0,5% Zins. Der Rest geht ganz schnell gegen 0%. Dabei wird der tägliche Einkauf immer teurer, seit der Finanzkrise im Schnitt pro Jahr um etwa 1,3%. Lohnt da ein Tagesgeld? Wir machen eine Beispielrechnung:

Tagesgeld als Minusgeschäft

Legen wir 10.000 Euro an mit einem Zinssatz von 0,5%, kommen nach 10 Jahren mit Zins und Zinseszins 10.510 Euro raus. Rechnen wir dagegen eine geringe Inflation von 1%, ein, entspricht das nur noch einer Kaufkraft von 9.510 Euro. Also gemessen am Einsatz trotz Minizins ein realer Verlust von 490 Euro.

Vorteil: Tagesgeld ist sicher

Warum dann überhaupt Tagesgeld, welche Vorteile hat es? Wir fragen den unabhängigen Honorarberater Alexander Scholz. Er gehört zu keiner Bank, keinem Vertrieb. Honorarberater arbeiten auf Rechnung und vermitteln keine Produkte. Deshalb können sie provisionsunabhängig im Sinne des Verbrauchers beraten. Tagesgelder sind zumindest bei einem Bankencrash sicher, so Alexander Scholz.

"Ob Sie jetzt 0,0 oder 0,01 ist auch schon egal. Vorteil ist, sie haben wenigstens eine Einlagensicherung, die ist EU weit inzwischen geregelt. 100.000 Euro pro Kopf pro Bank, da können Sie eigentlich relativ sicher sein, dass das Geld dann auch zur Verfügung steht, wenn man es braucht." Alexander Scholz, Honorarberater

2. Aktien

Mit Aktien sind viele Anleger im Moment noch vorsichtig. Denn an den Börsen gibt es derzeit kräftige Ausschläge nach oben oder unten. Auf lange Sicht aber rentieren sich Unternehmensbeteiligungen. Wer nach dem Börsencrash in Folge der Lehmanpleite investiert hat, konnte in den vergangenen 10 Jahren, orientiert am deutschen Aktienindex DAX,im Schnitt 13,9% Kursgewinn pro Jahr erzielen.

Aktien versprechen satte Gewinne

Blickt man auf einen Zeitraum von 20 Jahren zurück, liegt der jährliche Kursgewinn im Mittel immer noch bei 5,6%. Lohnend sind Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende zahlen. Das bringt im Schnitt noch mal 3% Rendite zusätzlich zum Kursgewinn.